Xiaomi и IKEA разработали стол со скоростной беспроводной зарядкой
Компания Xiaomi совместно с фирмой IKEA создала уникальный стол с поддержкой скоростной беспроводной зарядки. Устройство позволяет смартфонам пополнять запас энергии при мощности в 20 Вт.
Разработчики пока умалчивают об особенностях инновационного стола. Согласно сведениям осведомленных источников, автоматическая беспроводная зарядка в новинке, созданной Xiaomi и IKEA, предусмотрена не в одном конкретном месте, а на всей поверхности. Для этого достаточно положить смартфон с поддержкой режима на столешницу мощностью в 20 Вт и немного подождать.
Авторы идеи не спешат объявлять официальный анонс устройства. На данный момент сведения о дате дебюта стола для зарядки и его стоимости отсутствуют.
Разработчики пока умалчивают об особенностях инновационного стола. Согласно сведениям осведомленных источников, автоматическая беспроводная зарядка в новинке, созданной Xiaomi и IKEA, предусмотрена не в одном конкретном месте, а на всей поверхности. Для этого достаточно положить смартфон с поддержкой режима на столешницу мощностью в 20 Вт и немного подождать.
Авторы идеи не спешат объявлять официальный анонс устройства. На данный момент сведения о дате дебюта стола для зарядки и его стоимости отсутствуют.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:54