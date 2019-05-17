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Xiaomi и IKEA разработали стол со скоростной беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi совместно с фирмой IKEA создала уникальный стол с поддержкой скоростной беспроводной зарядки. Устройство позволяет смартфонам пополнять запас энергии при мощности в 20 Вт.
Xiaomi и IKEA разработали стол со скоростной беспроводной зарядкой

Разработчики пока умалчивают об особенностях инновационного стола. Согласно сведениям осведомленных источников, автоматическая беспроводная зарядка в новинке, созданной Xiaomi и IKEA, предусмотрена не в одном конкретном месте, а на всей поверхности. Для этого достаточно положить смартфон с поддержкой режима на столешницу мощностью в 20 Вт и немного подождать.

Авторы идеи не спешат объявлять официальный анонс устройства. На данный момент сведения о дате дебюта стола для зарядки и его стоимости отсутствуют.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:54

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