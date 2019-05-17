Xiaomi и IKEA разработали стол со скоростной беспроводной зарядкой





Разработчики пока умалчивают об особенностях инновационного стола. Согласно сведениям осведомленных источников, автоматическая беспроводная зарядка в новинке, созданной Xiaomi и IKEA, предусмотрена не в одном конкретном месте, а на всей поверхности. Для этого достаточно положить смартфон с поддержкой режима на столешницу мощностью в 20 Вт и немного подождать.Авторы идеи не спешат объявлять официальный анонс устройства. На данный момент сведения о дате дебюта стола для зарядки и его стоимости отсутствуют.