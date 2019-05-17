Трудности с дыханием у бульдогов и норвич-терьеров объясняются мутацией гена
Шумное дыхание, наблюдающееся у мопсов, бульдогов и представителей других пород собак, отличающихся плоской мордой, специалисты объясняют мутацией гена. Международная команда специалистов в ходе исследования выявила распространенную у этих животных «поломку» ADAMTS3 и у норвич-терьеров.
Раньше считалось, что шумное дыхание у брахицефальных собак вызвано не очень удобной формы их головы, из-за чего деформируются воздухоносные пути и мешают циркуляции воздуха. Однако подобная проблема наблюдается и у представителей некоторых пород, включая британских норвич-терьеров, имеющих обычный вытянутый череп.
Команда исследователей из Швейцарии и Великобритании, проведя полногеномное исследование, выяснила, что «дыхательные» проблемы бульдогов и других собак могут быть связаны с наследуемой мутацией. Изменения ученые обнаружили в белке ADAMTS3, принимающем участие в формировании и функционировании соединительных тканей. «Поломка» гена провоцирует накопление слизи в лимфатических сосудах и дальнейшее их распухание. У собак с деформированной мордой сужаются воздухоносные пути и возникают проблемы с дыханием. Подобная мутация обнаружилась и у британских терьеров с «брахицефальным синдромом».
Раньше считалось, что шумное дыхание у брахицефальных собак вызвано не очень удобной формы их головы, из-за чего деформируются воздухоносные пути и мешают циркуляции воздуха. Однако подобная проблема наблюдается и у представителей некоторых пород, включая британских норвич-терьеров, имеющих обычный вытянутый череп.
Команда исследователей из Швейцарии и Великобритании, проведя полногеномное исследование, выяснила, что «дыхательные» проблемы бульдогов и других собак могут быть связаны с наследуемой мутацией. Изменения ученые обнаружили в белке ADAMTS3, принимающем участие в формировании и функционировании соединительных тканей. «Поломка» гена провоцирует накопление слизи в лимфатических сосудах и дальнейшее их распухание. У собак с деформированной мордой сужаются воздухоносные пути и возникают проблемы с дыханием. Подобная мутация обнаружилась и у британских терьеров с «брахицефальным синдромом».
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:27