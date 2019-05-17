Трудности с дыханием у бульдогов и норвич-терьеров объясняются мутацией гена





Раньше считалось, что шумное дыхание у брахицефальных собак вызвано не очень удобной формы их головы, из-за чего деформируются воздухоносные пути и мешают циркуляции воздуха. Однако подобная проблема наблюдается и у представителей некоторых пород, включая британских норвич-терьеров, имеющих обычный вытянутый череп.Команда исследователей из Швейцарии и Великобритании, проведя полногеномное исследование, выяснила, что «дыхательные» проблемы бульдогов и других собак могут быть связаны с наследуемой мутацией. Изменения ученые обнаружили в белке ADAMTS3, принимающем участие в формировании и функционировании соединительных тканей. «Поломка» гена провоцирует накопление слизи в лимфатических сосудах и дальнейшее их распухание. У собак с деформированной мордой сужаются воздухоносные пути и возникают проблемы с дыханием. Подобная мутация обнаружилась и у британских терьеров с «брахицефальным синдромом».