Audi заявила об отзыве около 500 авто в РФ





Отзывом занимается компания ООО «Фольксваген Груп Рус», а ремонту подлежат 496 машин бренда. Речь идет о моделях Audi Q5, которые были реализованы в период с 2018 по 2019 годы. Проблема касается тормозного цилиндра. Указывается, что у некоторых моделей он может не соответствовать сертификациям, что, вероятно, послужит причиной выведений из строя и к отказу работы системы. Отдельно сообщается, что функции аварийного торможения и работоспособность электронного стояночного тормоза сохраняются.В ближайшее время будут проводиться работы по оповещению владельцев данных авто, а при обращении в сервисные центры в транспортных средствах проведут проверку тормозного цилиндра и заменят его на новый в случае необходимости. Все работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.