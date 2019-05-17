АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Audi заявила об отзыве около 500 авто в РФ

Представители компании Audi заявили об отзыве около 500 автомобилей на территории РФ. Информация опубликована на портале Росстандарта.
Audi заявила об отзыве около 500 авто в РФ

Отзывом занимается компания ООО «Фольксваген Груп Рус», а ремонту подлежат 496 машин бренда. Речь идет о моделях Audi Q5, которые были реализованы в период с 2018 по 2019 годы. Проблема касается тормозного цилиндра. Указывается, что у некоторых моделей он может не соответствовать сертификациям, что, вероятно, послужит причиной выведений из строя и к отказу работы системы. Отдельно сообщается, что функции аварийного торможения и работоспособность электронного стояночного тормоза сохраняются.

В ближайшее время будут проводиться работы по оповещению владельцев данных авто, а при обращении в сервисные центры в транспортных средствах проведут проверку тормозного цилиндра и заменят его на новый в случае необходимости. Все работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трудности с дыханием у бульдогов и
Audi заявила об отзыве около 500 авто в
Поклонники призывают увековечить память
Седан BMW M5 получил юбилейную версию
Виктория Боня хочет воспитать в своей
Ученые из России научились получать из
Ксения Бородина подтвердила покупку
Ученые создали микрочип для обнаружения
Ольга Бузова оставила провокационный
Компания OPPO презентовала смартфон
Тигран Салибеков публично назвал свою
В Иране море возле одного из островов
Виктория Боня гордится своей финансовой
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили
Ольга Рапунцель в детстве была не самой
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды
Антон Шоки едва не устроил драку на
Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина
Ксения Собчак напомнила Филиппу
Раскрыта тайна египетского пустынного
Ксения Бородина намерена бороться с
Премиальный седан Genesis G80 прибавил
Константина Иванова могут пригласить на
Атомная подлодка «Казань» не появится в
От Захара Саленко продолжает «уплывать»
Александр Гобозов и Алиана Устиненко
Под Воронежем пенсионер ответит перед
Медики рассказали, какие симптомы могут
Юлия Савичева назвала любимых
Специалисты рассказали о принципах
Просмотреть все новости