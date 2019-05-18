В Роскачестве рассказали о помогающих обезопасить свои данные в Сети мерах





Согласно исследованию, российские интернет-пользователи легкомысленно относятся к защите личной информации в цифровом мире. Почти 55% граждан РФ считают безопасность данных заботой провайдеров, владельцев сайтов и государства. Лишь около 35% россиян создают резервные копии персональных сведений. Такой шаг помогает уберечь информацию от хакеров или в случае поломки устройства.Не менее важным эксперты Роскачества считают использование антивирусных приложений, а также соблюдение «цифровой гигиены», подразумевающей составление для каждого ресурса различных усложненных паролей. Специалисты не рекомендуют вводить учетную запись на подозрительных сайтах и устанавливать пиратские программы для устройства, переходить по непроверенным ссылкам и подключаться к незнакомым Wi-Fi. Соблюдение мер безопасности в Сети позволит избежать атак со стороны кибермошенников.