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Седан BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years с 617 «лошадями» и салоном из золота

Баварский автогигант анонсировал выход эксклюзивной версии M5 Edition 35 Years в честь 35-летнего юбилея седана BMW M5. Новинка обзаведется агрегатом с отдачей в 617 «лошадей» и салоном, отделанным золотом.

Седан BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years с 617 «лошадями» и салоном из золота

В основе «особенной» модели BMW M5 - M5 Competition. Разработчики установили под капотом авто 4,4-литровый двигатель с двумя турбинами, чья мощность равна 617 лошадиных сил. Крутящий момент – 750 Нм, что дает возможность седану осуществлять разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды, а для разгона до 200 км/ч потребуется 10,8 секунды.

Автомобиль сможет похвастаться уникальным цветом BMW Individual Frozen Dark Grey II, глянцевыми тормозными суппортами, 20-дюймовыми легкосплавными дисками из М-пакета графитно-серого цвета. В салоне юбилейного варианта есть пара спортивных сидений М с кожаной отделкой черного цвета Merino и бежевой прострочкой. На передней приборной панели, центральной консоли и дверных картах имеются вставки из анодированного золота с алюминиево-карбоновой структурой. Представители баварской компании отметили, что интерьер и экстерьер супер-седана оказались весьма элегантными и сдержанными.

В компании планируют построить 350 единиц «заряженных» M5 Edition 35 Years. Новинки появятся в автосалонах уже в июле этого года.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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