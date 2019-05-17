Ученые из России научились получать из водорослей биобензин
Специалисты РАН и МГУ, работающие на базе Объединенного института высоких температур (ОИВТ), разработали и протестировали новый метод получения биобензина. С помощью инновационной технологии ученым из России удалось превратить микроводоросли в жидкое топливо для автомобилей.
Из биомассы продуцируется так называемая бионефть, а из нее выделяется бензиновая фракция. Специалисты протестировали смесь обычного бензина и полученного биотоплива на двухтактном ДВС, установленном на радиоуправляемой машине. Горючее из водорослей, по словам заведующего лабораторией ОИВТ Михаила Власкина, удавалось получать и раньше, но масса требовала предварительной просушки. Производство бензина в этом случае не было экономически выгодным. Благодаря технологии, предложенной российскими специалистами, на превращение водорослей в бионефть тратится намного меньше энергии. Кроме того, новый метод предусматривает переработку всей биомассы, что увеличивает выход конечного продукта.
В исследовании ученые использовали быстрорастущие сорта водорослей. Эти организмы эффективнее, нежели лиственные растения, преобразуют углекислый газ и энергию солнечного света в кислород и биомассу. В условиях воздействия на окружающую среду, повышающегося в результате роста промышленного производства, микроводоросли, уверены эксперты, можно использовать для очистки воздуха и сточных вод.
Из биомассы продуцируется так называемая бионефть, а из нее выделяется бензиновая фракция. Специалисты протестировали смесь обычного бензина и полученного биотоплива на двухтактном ДВС, установленном на радиоуправляемой машине. Горючее из водорослей, по словам заведующего лабораторией ОИВТ Михаила Власкина, удавалось получать и раньше, но масса требовала предварительной просушки. Производство бензина в этом случае не было экономически выгодным. Благодаря технологии, предложенной российскими специалистами, на превращение водорослей в бионефть тратится намного меньше энергии. Кроме того, новый метод предусматривает переработку всей биомассы, что увеличивает выход конечного продукта.
В исследовании ученые использовали быстрорастущие сорта водорослей. Эти организмы эффективнее, нежели лиственные растения, преобразуют углекислый газ и энергию солнечного света в кислород и биомассу. В условиях воздействия на окружающую среду, повышающегося в результате роста промышленного производства, микроводоросли, уверены эксперты, можно использовать для очистки воздуха и сточных вод.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:45