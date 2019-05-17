Ученые из России научились получать из водорослей биобензин





Из биомассы продуцируется так называемая бионефть, а из нее выделяется бензиновая фракция. Специалисты протестировали смесь обычного бензина и полученного биотоплива на двухтактном ДВС, установленном на радиоуправляемой машине. Горючее из водорослей, по словам заведующего лабораторией ОИВТ Михаила Власкина, удавалось получать и раньше, но масса требовала предварительной просушки. Производство бензина в этом случае не было экономически выгодным. Благодаря технологии, предложенной российскими специалистами, на превращение водорослей в бионефть тратится намного меньше энергии. Кроме того, новый метод предусматривает переработку всей биомассы, что увеличивает выход конечного продукта.В исследовании ученые использовали быстрорастущие сорта водорослей. Эти организмы эффективнее, нежели лиственные растения, преобразуют углекислый газ и энергию солнечного света в кислород и биомассу. В условиях воздействия на окружающую среду, повышающегося в результате роста промышленного производства, микроводоросли, уверены эксперты, можно использовать для очистки воздуха и сточных вод.