Эмма Малинина на отдыхе в Италии показала подтянутую фигуру в майке и леггинсах
57-летняя супруга Александра Малинина Эмма, находясь с мужем на отдыхе в Италии, показала на фото в Instagram подтянутую фигуру в майке и леггинсах. В посте к кадрам врач-гинеколог отметила, что для занятий спортом плохой погоды быть не может.
Александр Малинин и его избранница проводят отпуск на курорте в Форте-деи-Марми, где на сегодняшний день ещё не потеплело и часто дождит. Однако Эмма Малинина продолжает свои тренировки на открытом воздухе. Показав соответствующие фотоснимки, кандидат медицинских наук подала пример своим Instagram-подписчикам, которые, в свою очередь, в комментариях расхвалили своего кумира за пропаганду активного образа жизни.
Многие поклонницы Эммы Малининой назвали её «мотиватором» и «примером для подражания». «Равняюсь на Вас, Вы для меня – эталон красоты», - поделилась эмоциями одна из подписчиц.
Александр Малинин и его избранница проводят отпуск на курорте в Форте-деи-Марми, где на сегодняшний день ещё не потеплело и часто дождит. Однако Эмма Малинина продолжает свои тренировки на открытом воздухе. Показав соответствующие фотоснимки, кандидат медицинских наук подала пример своим Instagram-подписчикам, которые, в свою очередь, в комментариях расхвалили своего кумира за пропаганду активного образа жизни.
Многие поклонницы Эммы Малининой назвали её «мотиватором» и «примером для подражания». «Равняюсь на Вас, Вы для меня – эталон красоты», - поделилась эмоциями одна из подписчиц.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:12