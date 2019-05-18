Эмма Малинина на отдыхе в Италии показала подтянутую фигуру в майке и леггинсах

Александр Малинин и его избранница проводят отпуск на курорте в Форте-деи-Марми, где на сегодняшний день ещё не потеплело и часто дождит. Однако Эмма Малинина продолжает свои тренировки на открытом воздухе. Показав соответствующие фотоснимки, кандидат медицинских наук подала пример своим Instagram-подписчикам, которые, в свою очередь, в комментариях расхвалили своего кумира за пропаганду активного образа жизни.Многие поклонницы Эммы Малининой назвали её «мотиватором» и «примером для подражания».поделилась эмоциями одна из подписчиц.