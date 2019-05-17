Ученые создали микрочип для обнаружения раковых клеток в крови
Ученые из Университета Мичигана в США создали микрочип, который помогает обнаруживать раковые клетки в крови. Помимо этого он может сразу анализировать процессы, отделяя клетки рака от нормальных.
Исследователи уверены, что использование микрочипа в скором будущем полностью заменит биопсию или другие диагностические анализы. Для обнаружения рака и диагностирования опасного недуга будет достаточно одного забора крови. Помимо этого, ученым представится возможность сразу узнавать о месте расположения очага опухоли, что поможет своевременно разрабатывать лечение.
К слову, циркулирующие клетки рака являются маркерами онкологических заболеваний, они попадают из опухоли в кровоток и именно их выявляют во время исследования на наличие недуга. До этого ученым не удавалось получить полноценную генетическую информацию раковых клеток, так как она «загрязнялась» данными здоровых кровяных телец и других составляющих крови.
Исследователи уверены, что использование микрочипа в скором будущем полностью заменит биопсию или другие диагностические анализы. Для обнаружения рака и диагностирования опасного недуга будет достаточно одного забора крови. Помимо этого, ученым представится возможность сразу узнавать о месте расположения очага опухоли, что поможет своевременно разрабатывать лечение.
К слову, циркулирующие клетки рака являются маркерами онкологических заболеваний, они попадают из опухоли в кровоток и именно их выявляют во время исследования на наличие недуга. До этого ученым не удавалось получить полноценную генетическую информацию раковых клеток, так как она «загрязнялась» данными здоровых кровяных телец и других составляющих крови.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:30