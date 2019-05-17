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Компания OPPO презентовала смартфон Oppo A9x за $290

Компания OPPO готовит к выходу на рынок смартфон A9x, ставший более мошной модификацией дебютировавшей в апреле модели A9. Новый аппарат оценен почти в $290.
Компания OPPO презентовала смартфон Oppo A9x за $290

Наибольшие преобразования в анонсируемом гаджете касаются основной камеры на 48 Мп, заменившей съемочный 16-мегапиксельный модуль предшественника. Кроме того, смартфон A9x отличается от стандартного варианта зарядкой. Оба устройства оснащены АКБ на 4020 мАч, но в новинке появилась поддержка скоростной подзарядки VOOC 3.0, отсутствующая в A9.

В остальном мощная версия девайса повторяет его. Аппарат с 6,53-дюймовым экраном FHD+ базируется на чипе Helio P70 SoC и 6 ГБ ОЗУ, имеет 128 ГбБ ПЗУ, селфи-камеру на 16 Мп. Смартфон управляется Android Pie с прошивкой ColorOS 6.

На рынок Китая устройство стоимостью около $290 поступит 21 мая. Разработчики OPPO предложат гаджет в двух расцветках «Черный метеорит» и «Белый ледяной нефрит».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:15

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