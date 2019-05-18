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Учёные: Увлекающиеся медитациями люди склоны к эгоизму

Научные сотрудники Мангеймского Университета в Германии пришли к выводу, что люди, увлекающиеся медитациями и подобными практиками, в большинстве своём склонны к эгоизму. В новом исследовании учёные задействовали любителей йоги, эксперимент длился около четырёх месяцев.
Учёные: Увлекающиеся медитациями люди склоны к эгоизму

На протяжении этого времени испытуемым предлагалось периодически заполнять анкеты, в них содержались, помимо прочих, такие вопросы: «Замечали Вы у себя сегодня склонность к самолюбованию?», «Правда ли, что на текущий момент у Вас высокая самооценка?», «Сравнивая себя с остальными участниками исследования, отметьте, насколько Вы хуже них».

Учёные выяснили следующее: если испытуемые заполняли анкеты в день, когда они занимались йогой, уровень самосовершенствования у них был повышен, нежели тогда, когда они не медитировали.

«Современные методики по медитации не направлены на отказ от собственного эго – наоборот, они увеличивают любовь человека к себе», – констатировали учёные.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:11

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