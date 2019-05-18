Учёные: Увлекающиеся медитациями люди склоны к эгоизму

«Современные методики по медитации не направлены на отказ от собственного эго – наоборот, они увеличивают любовь человека к себе», – констатировали учёные.





На протяжении этого времени испытуемым предлагалось периодически заполнять анкеты, в них содержались, помимо прочих, такие вопросы: «Замечали Вы у себя сегодня склонность к самолюбованию?», «Правда ли, что на текущий момент у Вас высокая самооценка?», «Сравнивая себя с остальными участниками исследования, отметьте, насколько Вы хуже них».Учёные выяснили следующее: если испытуемые заполняли анкеты в день, когда они занимались йогой, уровень самосовершенствования у них был повышен, нежели тогда, когда они не медитировали.