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Виктория Боня хочет воспитать в своей дочери равнодушие к брендовым вещам

Виктория Боня старается воспитать в своей дочери равнодушие к брендовым вещам. Об этом экс-звезда рассказала во время одного из своих последних интервью.
Виктория Боня хочет воспитать в своей дочери равнодушие к брендовым вещам

Виктория Боня является владелицей собственного бренда модной одежды, но при этом старается воспитывать подрастающую дочь так, чтобы привить девочке равнодушие к таким вещам. Всё дело в том, что модель хочет сделать из Анджелины Летиции человека, который будет понимать, что моральные качества и человечность ценятся гораздо дороже, нежели модные наряды.
Виктория Боня хочет воспитать в своей дочери равнодушие к брендовым вещам

Оказалось, что пока Виктории Боне это удаётся, ведь девочка не особо увлекается модой, хоть и любит одеваться в красивые платья и наряды, посещая периодически вместе со звёздной матерью разнообразные светские мероприятия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:53

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