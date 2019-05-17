Виктория Боня хочет воспитать в своей дочери равнодушие к брендовым вещам





Виктория Боня является владелицей собственного бренда модной одежды, но при этом старается воспитывать подрастающую дочь так, чтобы привить девочке равнодушие к таким вещам. Всё дело в том, что модель хочет сделать из Анджелины Летиции человека, который будет понимать, что моральные качества и человечность ценятся гораздо дороже, нежели модные наряды.Оказалось, что пока Виктории Боне это удаётся, ведь девочка не особо увлекается модой, хоть и любит одеваться в красивые платья и наряды, посещая периодически вместе со звёздной матерью разнообразные светские мероприятия.