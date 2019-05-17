В Иране море возле одного из островов стало «кровавым»





Научные сотрудники не видят в случившемся мистического подтекста или «намека» на, якобы, будущие страшные события. Они уверены, что «цвет крови» вода получила из-за активного цветения растущих в Ормузском проливе водорослей.Верующие полагают, что на Земле стали сбываться слова апостола Иоанна Богослова, который в 16-й главе Откровений описывает признаки конца. Согласно писанию, ангелы обрушили на людей гнев Божий. Первая чаша принесла болезни, вторая наполнила кровью море, уничтожив его жителей, а третья окрасила источники вод и реки.Не все пользователи доверяют словам ученых из-за накалившейся геополитической обстановки во многих странах. Некоторые юзеры полагают: «кровавое» море может указывать на будущую бомбардировку Ирана, что станет началом Третьей мировой войны.