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В Иране море возле одного из островов стало «кровавым»

В Иране море возле острова под названием Ормуз 16 мая приобрело кровавый цвет. Странный и пугающий феномен привлек внимание пользователей социальных сетей.

В Иране море возле одного из островов стало «кровавым»

Научные сотрудники не видят в случившемся мистического подтекста или «намека» на, якобы, будущие страшные события. Они уверены, что «цвет крови» вода получила из-за активного цветения растущих в Ормузском проливе водорослей.

Верующие полагают, что на Земле стали сбываться слова апостола Иоанна Богослова, который в 16-й главе Откровений описывает признаки конца. Согласно писанию, ангелы обрушили на людей гнев Божий. Первая чаша принесла болезни, вторая наполнила кровью море, уничтожив его жителей, а третья окрасила источники вод и реки.

Не все пользователи доверяют словам ученых из-за накалившейся геополитической обстановки во многих странах. Некоторые юзеры полагают: «кровавое» море может указывать на будущую бомбардировку Ирана, что станет началом Третьей мировой войны.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00

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