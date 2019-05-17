В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп на лавочке
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп, лежащий на лавочке. В правоохранительных органах города пока комментариев относительно инцидента не давали.
По сообщения очевидцев, труп неизвестного мужчины находился на одной из лавочек в районе улиц Семашко и Садовой. К месту инцидента прибыли криминалисты, однако правоохранители пока не сообщили общественности о подробностях происшествия.
Обстоятельства выясняются.
По сообщения очевидцев, труп неизвестного мужчины находился на одной из лавочек в районе улиц Семашко и Садовой. К месту инцидента прибыли криминалисты, однако правоохранители пока не сообщили общественности о подробностях происшествия.
Обстоятельства выясняются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:44