В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп на лавочке





По сообщения очевидцев, труп неизвестного мужчины находился на одной из лавочек в районе улиц Семашко и Садовой. К месту инцидента прибыли криминалисты, однако правоохранители пока не сообщили общественности о подробностях происшествия.Обстоятельства выясняются.