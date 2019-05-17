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В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп на лавочке

В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп, лежащий на лавочке. В правоохранительных органах города пока комментариев относительно инцидента не давали.
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп на лавочке

По сообщения очевидцев, труп неизвестного мужчины находился на одной из лавочек в районе улиц Семашко и Садовой. К месту инцидента прибыли криминалисты, однако правоохранители пока не сообщили общественности о подробностях происшествия.

Обстоятельства выясняются.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:44

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