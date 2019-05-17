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Ксения Бородина подтвердила покупку автомобиля за 15 миллионов рублей

Ведущая нашумевшего проекта «Дом-2» Ксения Бородина подтвердила покупку дорогого автомобиля за 15 миллионов рублей. Сделала супруга Курбана Омарова это посредством публикации в социальной сети Instagram.
Ксения Бородина подтвердила покупку автомобиля за 15 миллионов рублей

Ксения Бородина недавно сообщала своим фанатам о том, что присматривает себе новую машину, а на днях подтвердила покупку дорогого авто за 15 миллионов рублей. Оказалось, что пока ведущей так и не удалось на ней нормально поездить, так как практически сразу после приобретения супруг Курбана Омарова сильно заболела и вынуждена остаться дома из-за температуры, достигающей уже 38 градусов.
Ксения Бородина подтвердила покупку автомобиля за 15 миллионов рублей

Фанаты отметили, что такой автомобиль обычно выбирают брутальные мужчины, но не сомневаются в силе характера и Ксении Бородиной, выбравшей себе чёрный Gelandewagen. Кроме того, подписчики пожелали звезде скорее поправляться и постараться не заразить простудой дочерей Марусю и Теону.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:38

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