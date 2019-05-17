Ксения Бородина подтвердила покупку автомобиля за 15 миллионов рублей





Ксения Бородина недавно сообщала своим фанатам о том, что присматривает себе новую машину, а на днях подтвердила покупку дорогого авто за 15 миллионов рублей. Оказалось, что пока ведущей так и не удалось на ней нормально поездить, так как практически сразу после приобретения супруг Курбана Омарова сильно заболела и вынуждена остаться дома из-за температуры, достигающей уже 38 градусов.Фанаты отметили, что такой автомобиль обычно выбирают брутальные мужчины, но не сомневаются в силе характера и Ксении Бородиной, выбравшей себе чёрный Gelandewagen. Кроме того, подписчики пожелали звезде скорее поправляться и постараться не заразить простудой дочерей Марусю и Теону.