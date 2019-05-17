Ольга Бузова оставила провокационный комментарий под постом Максима Галкина





На днях Ольга Бузова прокомментировала новую публикацию Максима Галкина в Instagram, в которой он разместил милый снимок со своей супругой Аллой Пугачёвой. Таким образом звезда «Дома-2» в очередной раз спровоцировала слухи о возможном романе с женатым юмористом, ведь вместо комплимента паре та написала, что ей от Галкина передали привет, за что она его и поблагодарила.Сам же юморист не заставил Ольгу Бузову долго ждать ответа, попросив её передать ответный привет тому, кто передал его ей. Таким образом, считают фанаты, пара даже не стесняется открытого флирта в соцсетях, понимая, что публика может зацепиться за каждое написанное слово.