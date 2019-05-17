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Ольга Бузова оставила провокационный комментарий под постом Максима Галкина

Скандальная ведущая и певица Ольга Бузова продолжает провоцировать слухи о возможном романе с женатым юмористом Максимом Галкиным. На днях звезда «Дома-2» оставила на странице супруга Аллы Пугачёвой в Instagram провокационный комментарий, который сразу привлёк к себе внимание пользователей.
Ольга Бузова оставила провокационный комментарий под постом Максима Галкина

На днях Ольга Бузова прокомментировала новую публикацию Максима Галкина в Instagram, в которой он разместил милый снимок со своей супругой Аллой Пугачёвой. Таким образом звезда «Дома-2» в очередной раз спровоцировала слухи о возможном романе с женатым юмористом, ведь вместо комплимента паре та написала, что ей от Галкина передали привет, за что она его и поблагодарила.
Ольга Бузова оставила провокационный комментарий под постом Максима Галкина

Сам же юморист не заставил Ольгу Бузову долго ждать ответа, попросив её передать ответный привет тому, кто передал его ей. Таким образом, считают фанаты, пара даже не стесняется открытого флирта в соцсетях, понимая, что публика может зацепиться за каждое написанное слово.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:22

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