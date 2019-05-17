Сети 5G усложнят прогнозирование погоды в США





Качество метеорологии из-за помех, создаваемых беспроводными 5G-устройствами, упадет до уровня 40-летней давности. Погрешности в работе синоптиков отнимут у жителей прибрежных регионов 2-3 дня на подготовку к ураганам. Сбои в функционировании систем происходят из-за паров влаги, испускающих в атмосфере слабый сигнал на частоте в 23,8 ГГц. «Погодные» спутники отслеживают эту полосу для сбора данных, необходимых для моделирования прогнозов предстоящих штормов. 5G-сети нового поколения могут снизить мощность чувствительных датчиков.По словам Нила Джейкобса, исполняющего обязанности главы NOAA, в начале весны компания FCC, несмотря на возражения специалистов NASA, NOAA и Американского метеорологического сообщества, объявила аукцион для операторов беспроводной связи на приобретение своей линии частот в 24 ГГц. На днях сенаторы Мария Кэнтвелл и Рон Уиден попросили главу FCC Аджита Пая запретить использовать полосу до принятия компромиссного решения.