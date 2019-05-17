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Сети 5G усложнят прогнозирование погоды в США

Постепенно расширяющиеся сети 5G, заявляют эксперты, могут снизить точность прогнозирования погоды в США на 30% и превратить процесс в хаос. Специалисты не сумеют определять траекторию движения штормов.
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды в США

Качество метеорологии из-за помех, создаваемых беспроводными 5G-устройствами, упадет до уровня 40-летней давности. Погрешности в работе синоптиков отнимут у жителей прибрежных регионов 2-3 дня на подготовку к ураганам. Сбои в функционировании систем происходят из-за паров влаги, испускающих в атмосфере слабый сигнал на частоте в 23,8 ГГц. «Погодные» спутники отслеживают эту полосу для сбора данных, необходимых для моделирования прогнозов предстоящих штормов. 5G-сети нового поколения могут снизить мощность чувствительных датчиков.

По словам Нила Джейкобса, исполняющего обязанности главы NOAA, в начале весны компания FCC, несмотря на возражения специалистов NASA, NOAA и Американского метеорологического сообщества, объявила аукцион для операторов беспроводной связи на приобретение своей линии частот в 24 ГГц. На днях сенаторы Мария Кэнтвелл и Рон Уиден попросили главу FCC Аджита Пая запретить использовать полосу до принятия компромиссного решения.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:31

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