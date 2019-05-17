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Тигран Салибеков публично назвал свою жену нежной и заботливой женщиной

Супруг экс-участницы «Дом-2» Юлии Салибековой Тигран публично назвал свою жену самой нежной и заботливой женщиной. Оказалось, что недавно мужчина очень сильно заболел, а ухаживала за ним именно она.
Тигран Салибеков публично назвал свою жену нежной и заботливой женщиной

На своей странице в соцсети Instagram Тигран Салибеков на днях опубликовал трогательный пост, в котором публично назвал свою жену самой нежной и заботливой женщиной. Мужчина признался, что недавно очень сильно переболел ангиной, которая далась ему крайне тяжело, а поддерживала в течение всех этих пяти дней его именно супруга Юлия Салибекова.
Тигран Салибеков публично назвал свою жену нежной и заботливой женщиной

Мужчина также отметил, что в жизни каждого человека должен быть тот, кто в такие моменты беспомощности и болезни подаст тот самый «стакан воды», позаботится и сделает всё, чтобы вторая половинка чувствовала себя лучше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:07

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