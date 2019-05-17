Тигран Салибеков публично назвал свою жену нежной и заботливой женщиной





На своей странице в соцсети Instagram Тигран Салибеков на днях опубликовал трогательный пост, в котором публично назвал свою жену самой нежной и заботливой женщиной. Мужчина признался, что недавно очень сильно переболел ангиной, которая далась ему крайне тяжело, а поддерживала в течение всех этих пяти дней его именно супруга Юлия Салибекова.Мужчина также отметил, что в жизни каждого человека должен быть тот, кто в такие моменты беспомощности и болезни подаст тот самый «стакан воды», позаботится и сделает всё, чтобы вторая половинка чувствовала себя лучше.