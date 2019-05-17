Поклонники призывают увековечить память Юлии Началовой





Преданные фанаты Началовой уверены, что покойная артистка заслужила, чтобы одна из столичных улиц носила ее имя, они также хотят добиться установки памятной доски. Что касается памятника, то он может появиться около дома 21 на Чертановской улице, где проживала звезда эстрады. Здесь много парков и скверов, поэтому место для монумента является удачным, считают поклонники. Идея очень понравилась соседям умершей знаменитости, которым она запомнилась как яркий и жизнерадостный человек. Они готовы оказать финансовую помощь для установки памятника. Для того, чтобы в честь Началовой была названа улица, нужно одобрение специальной комиссии, которого можно добиться, соблюдая все необходимые правила.Увековечение памяти исполнительницы нравится не всем. Когда во время пресс-конференции, посвященной «Славянскому базару в Витебске», один из журналистов предложил директору мероприятия Глебу Лапицкому объявить минуту молчания на фестивале, Сергей Соседов не выдержал. Музыкальный критик заявил, что концерте памяти не может быть и речи, ведь Юлия Началова ничего не сделала для фестиваля и была «очень посредственной певицей».