АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Поклонники призывают увековечить память Юлии Началовой

Поклонники и коллеги умершей отечественной исполнительницы Юлии Началовой призывают увековечить память звезды. В Москомнаследие поступает множество петиций с просьбой установить певице памятник или назвать в ее честь улицу.

Поклонники призывают увековечить память Юлии Началовой

Преданные фанаты Началовой уверены, что покойная артистка заслужила, чтобы одна из столичных улиц носила ее имя, они также хотят добиться установки памятной доски. Что касается памятника, то он может появиться около дома 21 на Чертановской улице, где проживала звезда эстрады. Здесь много парков и скверов, поэтому место для монумента является удачным, считают поклонники. Идея очень понравилась соседям умершей знаменитости, которым она запомнилась как яркий и жизнерадостный человек. Они готовы оказать финансовую помощь для установки памятника. Для того, чтобы в честь Началовой была названа улица, нужно одобрение специальной комиссии, которого можно добиться, соблюдая все необходимые правила.
Поклонники призывают увековечить память Юлии Началовой

Увековечение памяти исполнительницы нравится не всем. Когда во время пресс-конференции, посвященной «Славянскому базару в Витебске», один из журналистов предложил директору мероприятия Глебу Лапицкому объявить минуту молчания на фестивале, Сергей Соседов не выдержал. Музыкальный критик заявил, что концерте памяти не может быть и речи, ведь Юлия Началова ничего не сделала для фестиваля и была «очень посредственной певицей».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трудности с дыханием у бульдогов и
Audi заявила об отзыве около 500 авто в
Поклонники призывают увековечить память
Седан BMW M5 получил юбилейную версию
Виктория Боня хочет воспитать в своей
Ученые из России научились получать из
Ксения Бородина подтвердила покупку
Ученые создали микрочип для обнаружения
Ольга Бузова оставила провокационный
Компания OPPO презентовала смартфон
Тигран Салибеков публично назвал свою
В Иране море возле одного из островов
Виктория Боня гордится своей финансовой
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили
Ольга Рапунцель в детстве была не самой
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды
Антон Шоки едва не устроил драку на
Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина
Ксения Собчак напомнила Филиппу
Раскрыта тайна египетского пустынного
Ксения Бородина намерена бороться с
Премиальный седан Genesis G80 прибавил
Константина Иванова могут пригласить на
Атомная подлодка «Казань» не появится в
От Захара Саленко продолжает «уплывать»
Александр Гобозов и Алиана Устиненко
Под Воронежем пенсионер ответит перед
Медики рассказали, какие симптомы могут
Юлия Савичева назвала любимых
Специалисты рассказали о принципах
Просмотреть все новости