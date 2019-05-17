Виктория Боня гордится своей финансовой независимостью





Недавно Виктория Боня дала интервью, в котором рассказала о своём успешном бизнесе, связанного с выпуском модной одежды. Её бренд стал известен по всему миру, а наряды из коллекций приобретали даже Синди Кроуфорд и Ирина Шейк. Кроме того, экс-звезда «Дома-2» отметила, что никогда не ставила и не ставит себя выше других, ведь прекрасно знает цену деньгам и гордится своей нынешней финансовой независимостью.Знаменитость не обращает внимания на недоброжелателей, распускающих слухи о богатых женихах, которые её обеспечивают, ведь знает, что каждую копейку заработала для себя сама честным и упорным трудом.