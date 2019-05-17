АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Виктория Боня гордится своей финансовой независимостью

Модель и ведущая Виктория Боня призналась, что гордится своей финансовой стабильностью и независимостью. Экс-звезда «Дома-2» не скрывает, что каждую копейку, которая у неё есть сейчас, она зарабатывала собственным трудом.
Виктория Боня гордится своей финансовой независимостью

Недавно Виктория Боня дала интервью, в котором рассказала о своём успешном бизнесе, связанного с выпуском модной одежды. Её бренд стал известен по всему миру, а наряды из коллекций приобретали даже Синди Кроуфорд и Ирина Шейк. Кроме того, экс-звезда «Дома-2» отметила, что никогда не ставила и не ставит себя выше других, ведь прекрасно знает цену деньгам и гордится своей нынешней финансовой независимостью.
Виктория Боня гордится своей финансовой независимостью

Знаменитость не обращает внимания на недоброжелателей, распускающих слухи о богатых женихах, которые её обеспечивают, ведь знает, что каждую копейку заработала для себя сама честным и упорным трудом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тигран Салибеков публично назвал свою
В Иране море возле одного из островов
Виктория Боня гордится своей финансовой
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили
Ольга Рапунцель в детстве была не самой
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды
Антон Шоки едва не устроил драку на
Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина
Ксения Собчак напомнила Филиппу
Раскрыта тайна египетского пустынного
Ксения Бородина намерена бороться с
Премиальный седан Genesis G80 прибавил
Константина Иванова могут пригласить на
Атомная подлодка «Казань» не появится в
От Захара Саленко продолжает «уплывать»
Александр Гобозов и Алиана Устиненко
Под Воронежем пенсионер ответит перед
Медики рассказали, какие симптомы могут
Юлия Савичева назвала любимых
Специалисты рассказали о принципах
Новый участник «Дома-2» Никита Федулов
Обновленный пикап Navara оснастили
Ученые: Изменение климат может вызвать
Станислав Садальский сделал перерыв в
Рассекречены первые фото нового
Юлия Ковальчук периодически устраивает
Прошедшая обработку пища вызывает
У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась
ВОЗ: Недостаточный вес при рождении
Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в
Просмотреть все новости