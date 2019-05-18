Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами спародировала коллег по шоу-бизнесу
Актриса и телеведущая Екатерина Варнава опубликовала в Instagram несколько снимков, которыми спародировала коллег по шоу-бизнесу, фотографирующихся с раздвинутыми ногами. Часть подписчиков высоко оценила юмор артистки, другие его не поняли, в комментариях написав, что на кадрах их кумир выглядит «некрасиво».
На первых двух обнародованных снимках Екатерина Варнава позирует с раздвинутыми ногами на полу, положив голову на кресло. Звезда «Comedy Woman» продемонстрировала томный взгляд, а фото подписала словами «В ожидании прекрасного…» На третьем снимке актриса притворилась, будто «что-то пошло не так», и она «падает» на пол. При этом знаменитость сделала смешную мимику, кардинально отличающуюся от выражения её лица на предыдущих двух кадрах.
«Хорошее чувство юмора, умеет посмеяться над собой. Люблю таких людей. Молодец!» – похвалили поклонники Екатерина Варнаву.
На первых двух обнародованных снимках Екатерина Варнава позирует с раздвинутыми ногами на полу, положив голову на кресло. Звезда «Comedy Woman» продемонстрировала томный взгляд, а фото подписала словами «В ожидании прекрасного…» На третьем снимке актриса притворилась, будто «что-то пошло не так», и она «падает» на пол. При этом знаменитость сделала смешную мимику, кардинально отличающуюся от выражения её лица на предыдущих двух кадрах.
«Хорошее чувство юмора, умеет посмеяться над собой. Люблю таких людей. Молодец!» – похвалили поклонники Екатерина Варнаву.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:08