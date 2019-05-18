Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами спародировала коллег по шоу-бизнесу

На первых двух обнародованных снимках Екатерина Варнава позирует с раздвинутыми ногами на полу, положив голову на кресло. Звезда «Comedy Woman» продемонстрировала томный взгляд, а фото подписала словамиНа третьем снимке актриса притворилась, будто «что-то пошло не так», и она «падает» на пол. При этом знаменитость сделала смешную мимику, кардинально отличающуюся от выражения её лица на предыдущих двух кадрах.похвалили поклонники Екатерина Варнаву.