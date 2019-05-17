Антон Шоки едва не устроил драку на кухне общего дома на «Доме-2»





Не успел Антон Шоки снова вернуться на проект, чтобы доказать зрителям, что способен построить там серьёзный и нормальные отношения, как уже начал наживать себе новых врагов. Парень внезапно ввязался в словесный конфликт с Анной Брянской, с которой ранее неплохо общался. Девушка вполне могла сама постоять за себя, но Антон Федулов не выдержал и встал, чтобы поговорить с Шоки по-мужски.Брянская, помня, за что недавно вылетел с проекта Роман Жуков, тут же остановила возлюбленного, убедив его в том, что Шоки не стоит того, чтобы терять своё место на телестройке «Дом-2».