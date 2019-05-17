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Антон Шоки едва не устроил драку на кухне общего дома на «Доме-2»

Недавно вернувшийся на проект «Дом-2» Антон Шоки едва не устроил драку на кухне общего дома. Молодой человек ввязался в словесную перепалку с Анной Брянской, защитить которую решил её новый молодой человек Никита Федулов.
Антон Шоки едва не устроил драку на кухне общего дома на «Доме-2»

Не успел Антон Шоки снова вернуться на проект, чтобы доказать зрителям, что способен построить там серьёзный и нормальные отношения, как уже начал наживать себе новых врагов. Парень внезапно ввязался в словесный конфликт с Анной Брянской, с которой ранее неплохо общался. Девушка вполне могла сама постоять за себя, но Антон Федулов не выдержал и встал, чтобы поговорить с Шоки по-мужски.
Антон Шоки едва не устроил драку на кухне общего дома на «Доме-2»

Брянская, помня, за что недавно вылетел с проекта Роман Жуков, тут же остановила возлюбленного, убедив его в том, что Шоки не стоит того, чтобы терять своё место на телестройке «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:24

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