Раскрыта тайна египетского пустынного стекла
Группе специалистов Университета Кертина в Австралии, возглавляемой Аароном Кавози, удалось разгадать тайну желтого стекла. Оказалось, материал, найденный в древнеегипетской пустыне 100 лет назад, появился в результате падения метеорита..
В исследовании, представленном на страницах журнала Geology, рассказывается о практически чистом кремнеземе, называемом еще и ливийским стеклом. Из него был изготовлен амулет или ритуальный скарабей, замеченный на груди фараона Тутанхамон. Ученые давно подозревали, что данный материал образовался из-за падения астероида или его взрыва в атмосфере Земли.
Эксперты изучили миниатюрные зерна минерального циркона в образцах таинственного стекла, образованного около 29 млн лет назад и занимающего огромную площадь на территории западного Египта. Анализ материала пролил свет на давнюю загадку об его происхождении. В нем сохранились свидетельства, указывающие на присутствие минерала рейдита, формирующегося исключительно под воздействием высокого давления. Подобные условия создаются лишь при ударе метеорита о земную поверхность.
В исследовании, представленном на страницах журнала Geology, рассказывается о практически чистом кремнеземе, называемом еще и ливийским стеклом. Из него был изготовлен амулет или ритуальный скарабей, замеченный на груди фараона Тутанхамон. Ученые давно подозревали, что данный материал образовался из-за падения астероида или его взрыва в атмосфере Земли.
Эксперты изучили миниатюрные зерна минерального циркона в образцах таинственного стекла, образованного около 29 млн лет назад и занимающего огромную площадь на территории западного Египта. Анализ материала пролил свет на давнюю загадку об его происхождении. В нем сохранились свидетельства, указывающие на присутствие минерала рейдита, формирующегося исключительно под воздействием высокого давления. Подобные условия создаются лишь при ударе метеорита о земную поверхность.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:04