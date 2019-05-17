Раскрыта тайна египетского пустынного стекла





В исследовании, представленном на страницах журнала Geology, рассказывается о практически чистом кремнеземе, называемом еще и ливийским стеклом. Из него был изготовлен амулет или ритуальный скарабей, замеченный на груди фараона Тутанхамон. Ученые давно подозревали, что данный материал образовался из-за падения астероида или его взрыва в атмосфере Земли.Эксперты изучили миниатюрные зерна минерального циркона в образцах таинственного стекла, образованного около 29 млн лет назад и занимающего огромную площадь на территории западного Египта. Анализ материала пролил свет на давнюю загадку об его происхождении. В нем сохранились свидетельства, указывающие на присутствие минерала рейдита, формирующегося исключительно под воздействием высокого давления. Подобные условия создаются лишь при ударе метеорита о земную поверхность.