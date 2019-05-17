Ксения Собчак напомнила Филиппу Киркорову о конфликте с Иосифом Пригожиным





Недавно новым гостем программы «Осторожно, Собчак!» стал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Кроме вопросов о детях и карьере бывшая ведущая «Дома-2» поинтересовалась также, в каких отношениях после давнего конфликта находятся сейчас Киркоров с Пригожиным, на что певец ответил довольно сдержанно, заметив, что врагами они с продюсером никогда не были.На этом Ксения Собчак останавливаться не стала, вспомнив также и то, что Иосиф Пригожин, высказывая своё мнение о клипе на песню «Ибица», не поддержал креативность поп-короля. Супруг Валерии тогда заявил, что звёзды такого уровня не должны позволять себе подобное, явно демонстрируя при этом негативное отношение к новой работе Киркорова и Баскова. Напоминание об этом заставило поп-короля занервничать и резко высказаться в адрес того самого Пригожина. Фанаты считают, что это может стать поводом для нового скандала, но пока просто ждут, как на сказанное певцом отреагирует супруг Валерии.