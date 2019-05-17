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Ксения Собчак напомнила Филиппу Киркорову о конфликте с Иосифом Пригожиным

Ксения Собчак в своём шоу с Филиппом Киркоровым напомнила певцу о конфликте с Иосифом Пригожиным. Кроме того, журналистка вспомнила, какими словами супруг Валерии отреагировал на выход клипа поп-короля на песню «Ибица».
Ксения Собчак напомнила Филиппу Киркорову о конфликте с Иосифом Пригожиным

Недавно новым гостем программы «Осторожно, Собчак!» стал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Кроме вопросов о детях и карьере бывшая ведущая «Дома-2» поинтересовалась также, в каких отношениях после давнего конфликта находятся сейчас Киркоров с Пригожиным, на что певец ответил довольно сдержанно, заметив, что врагами они с продюсером никогда не были.
Ксения Собчак напомнила Филиппу Киркорову о конфликте с Иосифом Пригожиным

На этом Ксения Собчак останавливаться не стала, вспомнив также и то, что Иосиф Пригожин, высказывая своё мнение о клипе на песню «Ибица», не поддержал креативность поп-короля. Супруг Валерии тогда заявил, что звёзды такого уровня не должны позволять себе подобное, явно демонстрируя при этом негативное отношение к новой работе Киркорова и Баскова. Напоминание об этом заставило поп-короля занервничать и резко высказаться в адрес того самого Пригожина. Фанаты считают, что это может стать поводом для нового скандала, но пока просто ждут, как на сказанное певцом отреагирует супруг Валерии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:10

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