Ксения Собчак напомнила Филиппу Киркорову о конфликте с Иосифом Пригожиным
Ксения Собчак в своём шоу с Филиппом Киркоровым напомнила певцу о конфликте с Иосифом Пригожиным. Кроме того, журналистка вспомнила, какими словами супруг Валерии отреагировал на выход клипа поп-короля на песню «Ибица».
Недавно новым гостем программы «Осторожно, Собчак!» стал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Кроме вопросов о детях и карьере бывшая ведущая «Дома-2» поинтересовалась также, в каких отношениях после давнего конфликта находятся сейчас Киркоров с Пригожиным, на что певец ответил довольно сдержанно, заметив, что врагами они с продюсером никогда не были.
На этом Ксения Собчак останавливаться не стала, вспомнив также и то, что Иосиф Пригожин, высказывая своё мнение о клипе на песню «Ибица», не поддержал креативность поп-короля. Супруг Валерии тогда заявил, что звёзды такого уровня не должны позволять себе подобное, явно демонстрируя при этом негативное отношение к новой работе Киркорова и Баскова. Напоминание об этом заставило поп-короля занервничать и резко высказаться в адрес того самого Пригожина. Фанаты считают, что это может стать поводом для нового скандала, но пока просто ждут, как на сказанное певцом отреагирует супруг Валерии.
Недавно новым гостем программы «Осторожно, Собчак!» стал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Кроме вопросов о детях и карьере бывшая ведущая «Дома-2» поинтересовалась также, в каких отношениях после давнего конфликта находятся сейчас Киркоров с Пригожиным, на что певец ответил довольно сдержанно, заметив, что врагами они с продюсером никогда не были.
На этом Ксения Собчак останавливаться не стала, вспомнив также и то, что Иосиф Пригожин, высказывая своё мнение о клипе на песню «Ибица», не поддержал креативность поп-короля. Супруг Валерии тогда заявил, что звёзды такого уровня не должны позволять себе подобное, явно демонстрируя при этом негативное отношение к новой работе Киркорова и Баскова. Напоминание об этом заставило поп-короля занервничать и резко высказаться в адрес того самого Пригожина. Фанаты считают, что это может стать поводом для нового скандала, но пока просто ждут, как на сказанное певцом отреагирует супруг Валерии.