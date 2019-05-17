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Константина Иванова могут пригласить на «Дом-2» для разоблачения Розалии Райсон

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Константина Иванова, судя по всему, пригласят в Периметр, чтобы разоблачить возлюбленную Андрея Шабарина – Розалию Райсон. Именно к таким выводам пришли телезрители, когда посмотрели свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь».
Константина Иванова могут пригласить на «Дом-2» для разоблачения Розалии Райсон

Вчера в эфир канала «ТНТ» вышла серия телепроекта «Спаси свою любовь», в которой вновь пришедшей на телестройку паре пришлось проходить проверку на детекторе лжи.

Полиграф показал, что Шабарин по-прежнему подозревает Райсон в том, что она ему не верна, однако участник отказался озвучивать в эфире имя соперника. В свою очередь, Розалия практически на все вопросы экспертов отказывалась отвечать и даже начала высмеивать все происходящее, но полиграфологам все-таки удалось выяснить, что длинноволосой красавице нравится социальный статус будущего супруга и его финансовое состояние.

Константина Иванова могут пригласить на «Дом-2» для разоблачения Розалии Райсон

Не утаила блондинка от детектора лжи и тот факт, что она до сих пор переписывается с бывшим возлюбленным – Константином Ивановым. Стоит напомнить, что когда Райсон и Шабарин жили на Сейшельских островах, еще до ухода за ворота, девушка то и дело советовалась с экс-избранником Александры Гозиас по каждой ситуации.

По мнению некоторых телезрителей «Дома-2» Иванова могут пригласить в Периметр только для того, чтобы окончательно разоблачить Розалию и у нее больше не получилось прикрываться слезами и словами о неземной любви к Андрею.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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