Константина Иванова могут пригласить на «Дом-2» для разоблачения Розалии Райсон
Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Константина Иванова, судя по всему, пригласят в Периметр, чтобы разоблачить возлюбленную Андрея Шабарина – Розалию Райсон. Именно к таким выводам пришли телезрители, когда посмотрели свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь».
Вчера в эфир канала «ТНТ» вышла серия телепроекта «Спаси свою любовь», в которой вновь пришедшей на телестройку паре пришлось проходить проверку на детекторе лжи.
Полиграф показал, что Шабарин по-прежнему подозревает Райсон в том, что она ему не верна, однако участник отказался озвучивать в эфире имя соперника. В свою очередь, Розалия практически на все вопросы экспертов отказывалась отвечать и даже начала высмеивать все происходящее, но полиграфологам все-таки удалось выяснить, что длинноволосой красавице нравится социальный статус будущего супруга и его финансовое состояние.
Не утаила блондинка от детектора лжи и тот факт, что она до сих пор переписывается с бывшим возлюбленным – Константином Ивановым. Стоит напомнить, что когда Райсон и Шабарин жили на Сейшельских островах, еще до ухода за ворота, девушка то и дело советовалась с экс-избранником Александры Гозиас по каждой ситуации.
По мнению некоторых телезрителей «Дома-2» Иванова могут пригласить в Периметр только для того, чтобы окончательно разоблачить Розалию и у нее больше не получилось прикрываться слезами и словами о неземной любви к Андрею.
Вчера в эфир канала «ТНТ» вышла серия телепроекта «Спаси свою любовь», в которой вновь пришедшей на телестройку паре пришлось проходить проверку на детекторе лжи.
Полиграф показал, что Шабарин по-прежнему подозревает Райсон в том, что она ему не верна, однако участник отказался озвучивать в эфире имя соперника. В свою очередь, Розалия практически на все вопросы экспертов отказывалась отвечать и даже начала высмеивать все происходящее, но полиграфологам все-таки удалось выяснить, что длинноволосой красавице нравится социальный статус будущего супруга и его финансовое состояние.
Не утаила блондинка от детектора лжи и тот факт, что она до сих пор переписывается с бывшим возлюбленным – Константином Ивановым. Стоит напомнить, что когда Райсон и Шабарин жили на Сейшельских островах, еще до ухода за ворота, девушка то и дело советовалась с экс-избранником Александры Гозиас по каждой ситуации.
По мнению некоторых телезрителей «Дома-2» Иванова могут пригласить в Периметр только для того, чтобы окончательно разоблачить Розалию и у нее больше не получилось прикрываться слезами и словами о неземной любви к Андрею.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40