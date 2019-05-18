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Марат и Елизавета Башаровы вышли в свет после развода

Актёр и телеведущий Марат Башаров и его бывшая третья жена Елизавета Шевыркова вышли в свет после развода, который они оформили в марте этого года. Экс-супругов заметили на концерте рок-группы «Би-2».
Марат и Елизавета Башаровы вышли в свет после развода

Информация о том, что Марат и Елизавета Башаровы продолжают много времени проводить вместе после разрыва брака, появлялась в массмедиа и прежде. Теперь же их заметили в зале на концерте музыкантов, причём вели себя бывшие супруги как влюблённые.

Со слов Елизаветы Шевырковой, принять решение о разводе с мужем через полтора года после свадьбы её вынудило его рукоприкладство к ней. Теперь поклонники пары надеются, что артист переменит своё поведение и сумеет сделать возлюбленную, от которой у него подрастает трёхлетний сын, счастливой.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:10

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