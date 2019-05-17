Ксения Бородина намерена бороться с «дедовщиной» на проекте «Дом-2»
Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина дала понять, что намерена бороться с «дедовщиной» на проекте. Кроме того, вместе с Владом Кадони на шоу «Бородина против Бузовой» она доходчиво объяснила всем, что старички больше не смогут унижать или оскорблять новых участников.
Новый разбор на шоу «Бородина против Бузовой» был посвящён теме «дедовщины» на проекте «Дом-2». Зрители сразу поняли, что речь идёт о недавно вернувшейся паре Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, из-за конфликта с которыми за ворота отправился Роман Жуков. Ведущая чётко дала понять, что подобные выходки старичков впредь будут наказываться, ну а в этот раз редакторы просто немного ошиблись с выбором достойных кандидатов на возвращение в Периметр.
Несмотря на это, Балинскую и Кудряшова за ворота выгонять не спешат. Ведущие решили отправить их на Остров любви, где пара вряд ли сможет доказать своё первенство среди других участников, считают зрители.
Новый разбор на шоу «Бородина против Бузовой» был посвящён теме «дедовщины» на проекте «Дом-2». Зрители сразу поняли, что речь идёт о недавно вернувшейся паре Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, из-за конфликта с которыми за ворота отправился Роман Жуков. Ведущая чётко дала понять, что подобные выходки старичков впредь будут наказываться, ну а в этот раз редакторы просто немного ошиблись с выбором достойных кандидатов на возвращение в Периметр.
Несмотря на это, Балинскую и Кудряшова за ворота выгонять не спешат. Ведущие решили отправить их на Остров любви, где пара вряд ли сможет доказать своё первенство среди других участников, считают зрители.