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Ксения Бородина намерена бороться с «дедовщиной» на проекте «Дом-2»

Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина дала понять, что намерена бороться с «дедовщиной» на проекте. Кроме того, вместе с Владом Кадони на шоу «Бородина против Бузовой» она доходчиво объяснила всем, что старички больше не смогут унижать или оскорблять новых участников.
Ксения Бородина намерена бороться с «дедовщиной» на проекте «Дом-2»

Новый разбор на шоу «Бородина против Бузовой» был посвящён теме «дедовщины» на проекте «Дом-2». Зрители сразу поняли, что речь идёт о недавно вернувшейся паре Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, из-за конфликта с которыми за ворота отправился Роман Жуков. Ведущая чётко дала понять, что подобные выходки старичков впредь будут наказываться, ну а в этот раз редакторы просто немного ошиблись с выбором достойных кандидатов на возвращение в Периметр.
Ксения Бородина намерена бороться с «дедовщиной» на проекте «Дом-2»

Несмотря на это, Балинскую и Кудряшова за ворота выгонять не спешат. Ведущие решили отправить их на Остров любви, где пара вряд ли сможет доказать своё первенство среди других участников, считают зрители.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:55

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