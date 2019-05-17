Ксения Бородина намерена бороться с «дедовщиной» на проекте «Дом-2»





Новый разбор на шоу «Бородина против Бузовой» был посвящён теме «дедовщины» на проекте «Дом-2». Зрители сразу поняли, что речь идёт о недавно вернувшейся паре Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, из-за конфликта с которыми за ворота отправился Роман Жуков. Ведущая чётко дала понять, что подобные выходки старичков впредь будут наказываться, ну а в этот раз редакторы просто немного ошиблись с выбором достойных кандидатов на возвращение в Периметр.Несмотря на это, Балинскую и Кудряшова за ворота выгонять не спешат. Ведущие решили отправить их на Остров любви, где пара вряд ли сможет доказать своё первенство среди других участников, считают зрители.