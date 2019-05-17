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Ученые: Резкое изменение температуры в помещении от теплой к холодной может вызывать проблемы со здоровьем

После долгого дня многие включают кондиционер на максимум. Ученые предупреждают: резкое изменение температуры от теплой к холодной способно вызывать проблемы со здоровьем.

Ученые: Резкое изменение температуры в помещении от теплой к холодной может вызывать проблемы со здоровьем

Внезапное снижение температуры может подвергать организм, пытающийся приспособиться к новой среде, стрессу. Очень часто в результате этого у людей появляются зуд, астматические приступы, чиханье, головная боль, спазмы в мышцах. Самой оптимальной температурой для медицинских учреждений, офисов и торговых центров специалисты называют 23-25 градусов. Такая норма встречается в помещениях редко. По словам экспертов, перед выходом на улицу в жаркое время следует отключить кондиционер, чтобы организм немного нагрелся.

По мнению Суранджита Чаттерджи из больницы Аполлона, резкие перепады температуры приводят к повреждению кровеносных сосудов, что негативно влияет на работу сердца. Иммунитет ослабевает, так как организму постоянно приходится резко перестраиваться.

Такое воздействие на организм неблагоприятно и для людей, имеющих проблемы с дыханием. Как отметил Ромил Тикку, доктор из больницы им. Макса, у пациентов с выраженными формами синусита, астмы и других респираторных заболеваний, наблюдается острый дистресс от перепадов температуры.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:31

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