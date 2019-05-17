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Премиальный седан Genesis G80 прибавил в цене 80 000 тысяч

Эксперты издания «Цена Авто» проанализировали отечественный рынок легковых транспортных средств и выяснили, что все комплектации премиального седана Genesis G80 прибавили в цене по 80 тысяч рублей. Отныне стоимость данных автомодели стартует от отметки в 2,79 миллиона.
Премиальный седан Genesis G80 прибавил в цене 80 000 тысяч

За эту сумму можно приобрести Genesis G80 нынешнего модельного года в самой простой комплектации – Business. Этот автомобиль оснащается 2-литровым двигателем, выдающим мощность в 197 «лошадей». За машину с мотором мощностью в 245 лошадиных сил придётся заплатить 2,89 миллиона. Топовая модификация – с приставкой в названии Ultimate – оценена теперь в 4,27 миллиона рублей. Она получила 3,3-литровый 370-сильный двигатель.

Все седаны Genesis G80 – полноприводные, они оснащены автоматической трансмиссией. В прошлый раз данные автомодели прибавляли в цене в этом феврале – по 40 тысяч рублей.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:48

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