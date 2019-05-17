Премиальный седан Genesis G80 прибавил в цене 80 000 тысяч





За эту сумму можно приобрести Genesis G80 нынешнего модельного года в самой простой комплектации – Business. Этот автомобиль оснащается 2-литровым двигателем, выдающим мощность в 197 «лошадей». За машину с мотором мощностью в 245 лошадиных сил придётся заплатить 2,89 миллиона. Топовая модификация – с приставкой в названии Ultimate – оценена теперь в 4,27 миллиона рублей. Она получила 3,3-литровый 370-сильный двигатель.Все седаны Genesis G80 – полноприводные, они оснащены автоматической трансмиссией. В прошлый раз данные автомодели прибавляли в цене в этом феврале – по 40 тысяч рублей.