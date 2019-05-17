От Захара Саленко продолжает «уплывать» звание первого красавчика «Дома-2»





Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители обратили внимание на то, что от Захара то и дело отказываются девушки, которые изначально высказывали к нему симпатию. В их число вошла Анастасия Стецевьят, Алина Галимова и даже Кристина Быхунбалтэ, которая на днях «аннулировала» свое влечение к Саленко.Практически все девушки, которые так или иначе отказались от своей влюбленности к «альфа-самцу» телестройки делали это потому, что обращали внимания на яркого участника «Острова любви» Евгения Ромашова.Отметим, что Ромашову довольно неплохо удается пользоваться своим положением и сейчас вокруг него собрался очередной «гарем». Саленко же за происходящим наблюдает весьма спокойно и даже старается не подавать виду, что проигрывает «битву» за женские сердца 19-летнему парню.К слову, недавно Захар в шутку заявил, что намерен «заняться» теперь уже бывшей избранницей Ромашова – Юлией Беловой, которой даже предложил посмотреть в отдельной комнате романтический фильм. Чем все закончится пока сложно сказать, однако телезрители «Дома-2» советуют Саленко с экрана признать, что звание первого красавчика все-таки «уплыло» к другому участнику реалити-шоу.