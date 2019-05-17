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От Захара Саленко продолжает «уплывать» звание первого красавчика «Дома-2»

«Альфа-самца» и первого красавчика реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко в очередной раз бросила девушка ради другого участника проекта. По всей видимости, совсем скоро парню придется навсегда распрощаться со своими званиями, ведь они «улетят» к Евгению Ромашову.
От Захара Саленко продолжает «уплывать» звание первого красавчика «Дома-2»

Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители обратили внимание на то, что от Захара то и дело отказываются девушки, которые изначально высказывали к нему симпатию. В их число вошла Анастасия Стецевьят, Алина Галимова и даже Кристина Быхунбалтэ, которая на днях «аннулировала» свое влечение к Саленко.

Практически все девушки, которые так или иначе отказались от своей влюбленности к «альфа-самцу» телестройки делали это потому, что обращали внимания на яркого участника «Острова любви» Евгения Ромашова.

От Захара Саленко продолжает «уплывать» звание первого красавчика «Дома-2»

Отметим, что Ромашову довольно неплохо удается пользоваться своим положением и сейчас вокруг него собрался очередной «гарем». Саленко же за происходящим наблюдает весьма спокойно и даже старается не подавать виду, что проигрывает «битву» за женские сердца 19-летнему парню.

К слову, недавно Захар в шутку заявил, что намерен «заняться» теперь уже бывшей избранницей Ромашова – Юлией Беловой, которой даже предложил посмотреть в отдельной комнате романтический фильм. Чем все закончится пока сложно сказать, однако телезрители «Дома-2» советуют Саленко с экрана признать, что звание первого красавчика все-таки «уплыло» к другому участнику реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:25

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