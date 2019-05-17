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Александр Гобозов и Алиана Устиненко вместе отпраздновали день рождения сына

Бывшие участники нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов и Алиана Устиненко вместе отпраздновали день рождения сына. Об этом фанаты пары экс-супругов узнали по публикациям в соцсети Instagram.
Александр Гобозов и Алиана Устиненко вместе отпраздновали день рождения сына

На днях сыну Александра Гобозова и Алианы Устиненко исполнилось 5 лет. Отпраздновать день рождения наследника родители решили вместе, чтобы подарить ребёнку незабываемый праздник, наполненный атмосферой семейного уюта и счастья. Кроме того, экс-супруги решили в этот день навестить и мать Гобозова Ольгу Васильевну, которая очень обрадовалась встрече с внуком и сыном.
Александр Гобозов и Алиана Устиненко вместе отпраздновали день рождения сына

Пользователи Сети поздравили родителей с днём рождения сына, отметив, что на общих с мамой и папой снимках он выглядит очень счастливым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:18

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