Александр Гобозов и Алиана Устиненко вместе отпраздновали день рождения сына

На днях сыну Александра Гобозова и Алианы Устиненко исполнилось 5 лет. Отпраздновать день рождения наследника родители решили вместе, чтобы подарить ребёнку незабываемый праздник, наполненный атмосферой семейного уюта и счастья. Кроме того, экс-супруги решили в этот день навестить и мать Гобозова Ольгу Васильевну, которая очень обрадовалась встрече с внуком и сыном.Пользователи Сети поздравили родителей с днём рождения сына, отметив, что на общих с мамой и папой снимках он выглядит очень счастливым.