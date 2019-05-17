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Под Воронежем пенсионер ответит перед судом за «обнаруженный» в доме «труп незнакомца»

Жителя Воронежской области обвиняют в убийстве своего знакомого, распивавшего вместе с ним алкогольные напитки. Пенсионер отрицает свою вину и утверждает, что не знает, как в его доме появился «труп незнакомца».
Под Воронежем пенсионер ответит перед судом за «обнаруженный» в доме «труп незнакомца»

Трагедия разыгралась вечером 23 февраля. Как установило следствие, к 64-летнему местному жителю пришел в гости 57-летний знакомый. Приятели в разгар празднования Дня защитника Отечества поссорились. Гость, разгоряченный алкоголем, оскорблял хозяина, хватал его за шею. Пенсионер, взяв со стола нож, несколько раз ударил обидчика. От полученных травм пострадавший скончался. Утром подозреваемый сам позвонил в полицию, объяснив, что обнаружил в доме труп «незнакомого ему человека». Пенсионер заявил, что не понимает, как в его жилище появилось тело.

СУ СК РФ Воронежской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители нашли доказательства вины местного жителя. После предъявления улик пенсионер признался в содеянном и теперь ожидает суда.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:10

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