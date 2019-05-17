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Медики рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания печени

Человек может узнавать о заболеваниях печени уже на поздних стадиях, так как орган не имеет нервных окончаний, подающих мозгу сигнал о боли. Медики рассказали, какие симптомы являются тревожными и указывают на патологию.

Медики рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания печени

Следует обратить внимание на проявления хронической усталости, включая слабость, апатию, плохой сон, беспокойство. Такие признаки говорят о том, что печень не может выполнять функции очищения крови и выведения из организма шлаков.

Проблемы с кожей, а именно – высыпания на лице, проявляющиеся в виде фурункулов, гнойников, также могут свидетельствовать о нарушении нормальной работы печени. По словам экспертов, кожа становится чересчур сухой, шелушится. Нередко это сопровождается сильным зудом. Желтоватый или ярко-оранжевый цвет кожного покрова – признак, указывающий на то, что в организме скопилось большое количество билирубина.

Болезненные ощущения в правом подреберье говорят о поздней стадии болезни, когда печень увеличивается в размере. О заболевании этого важного органа свидетельствуют также потемнение мочи, внезапное похудение, боли в мышцах и суставах, повышенная температура тела.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:02

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