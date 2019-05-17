Медики рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания печени





Следует обратить внимание на проявления хронической усталости, включая слабость, апатию, плохой сон, беспокойство. Такие признаки говорят о том, что печень не может выполнять функции очищения крови и выведения из организма шлаков.Проблемы с кожей, а именно – высыпания на лице, проявляющиеся в виде фурункулов, гнойников, также могут свидетельствовать о нарушении нормальной работы печени. По словам экспертов, кожа становится чересчур сухой, шелушится. Нередко это сопровождается сильным зудом. Желтоватый или ярко-оранжевый цвет кожного покрова – признак, указывающий на то, что в организме скопилось большое количество билирубина.Болезненные ощущения в правом подреберье говорят о поздней стадии болезни, когда печень увеличивается в размере. О заболевании этого важного органа свидетельствуют также потемнение мочи, внезапное похудение, боли в мышцах и суставах, повышенная температура тела.