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Новый участник «Дома-2» Никита Федулов выразил симпатию Анне Брянской

Недавно пришедший на скандально-известную телестройку «Дом-2» Никита Федулов высказал симпатию Анне Брянской. По мнению телезрителей, таким способом молодой человек хотел отомстить Ирине Пингвиновой, к которой пришел в Периметр.

Новый участник «Дома-2» Никита Федулов выразил симпатию Анне Брянской

Не так давно на телепроект «Дом-2» привели новых ребят, некоторые из которых довольно быстро приглянулись телезрителям. В их число входит и Федулов, ведь парень не только постоянно общается с коллективом, но и не дает себя в обиду.

Буквально на днях Никита признался, что с первого взгляда влюбился в Пингвинову. Нужно сказать, что эти заявления коллеги Федулова восприняли весьма своеобразно, однако все-таки поспешили отметить, что сразу же заметили теплые эмоции у парня по отношению к Ирине.

Тем не менее, Пингвинова подобный любовный порыв Федулова не оценила по достоинству и решила улететь на Сейшельские острова. Отметим, что Никита об этом узнал одним из последних, так как Ирина не посчитала нужным уведомить парня о своих планах на будущее.

Новый участник «Дома-2» Никита Федулов выразил симпатию Анне Брянской

Вчера в вечернем выпуске реалити-шоу «Дом-2» зрителям пришлось наблюдать за тем, как Федулов решил переключиться на другую девушку. Никита не только преподнес Анне Брянской на Лобном месте красивый букет цветов, но и заявил, что брюнетка очень ему нравится, поэтому он намерен ухаживать за ней.

К слову, на заявления новенького участника телестройки Пингвинова не стала реагировать, а вот Брянская сообщила, что ей очень приятно подобное внимание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:38

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