Валерий Меладзе станцевал с Альбиной Джанабаевой на концерте рэпера Мота
Эстрадный исполнитель Валерий Меладзе показал на видео, опубликованном в Instagram, танец с Альбиной Джанабаевой на концерте рэп-исполнителя Мота. Супруги заявили, что в их отношениях «всё прекрасно».
На обнародованных видеокадрах знаменитости танцуют под спокойную мелодию музкомпозиции Мота «Абсолютно всё», которую рэпер исполняет вживую на сцене. В комментариях некоторые Instagram-подписчики выразили мнение, что Альбина Джанабаева является счастливой женщиной, так как ей достался «самый лучший мужчина на свете». Другие фолловеры обеспокоились чувствами бывшей жены Валерия Меладзе Ирины, в своё время оставленной им ради нынешней возлюбленной – ведь ей, несомненно, неприятно было бы видеть подобные кадры.
Тем не менее, на прошлой неделе исполнитель поужинал с экс-супругой и совместными дочерьми в одном из роскошных ресторанов во Франции.
На обнародованных видеокадрах знаменитости танцуют под спокойную мелодию музкомпозиции Мота «Абсолютно всё», которую рэпер исполняет вживую на сцене. В комментариях некоторые Instagram-подписчики выразили мнение, что Альбина Джанабаева является счастливой женщиной, так как ей достался «самый лучший мужчина на свете». Другие фолловеры обеспокоились чувствами бывшей жены Валерия Меладзе Ирины, в своё время оставленной им ради нынешней возлюбленной – ведь ей, несомненно, неприятно было бы видеть подобные кадры.
Тем не менее, на прошлой неделе исполнитель поужинал с экс-супругой и совместными дочерьми в одном из роскошных ресторанов во Франции.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:06