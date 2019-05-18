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Валерий Меладзе станцевал с Альбиной Джанабаевой на концерте рэпера Мота

Эстрадный исполнитель Валерий Меладзе показал на видео, опубликованном в Instagram, танец с Альбиной Джанабаевой на концерте рэп-исполнителя Мота. Супруги заявили, что в их отношениях «всё прекрасно».
Валерий Меладзе станцевал с Альбиной Джанабаевой на концерте рэпера Мота

На обнародованных видеокадрах знаменитости танцуют под спокойную мелодию музкомпозиции Мота «Абсолютно всё», которую рэпер исполняет вживую на сцене. В комментариях некоторые Instagram-подписчики выразили мнение, что Альбина Джанабаева является счастливой женщиной, так как ей достался «самый лучший мужчина на свете». Другие фолловеры обеспокоились чувствами бывшей жены Валерия Меладзе Ирины, в своё время оставленной им ради нынешней возлюбленной – ведь ей, несомненно, неприятно было бы видеть подобные кадры.

Тем не менее, на прошлой неделе исполнитель поужинал с экс-супругой и совместными дочерьми в одном из роскошных ресторанов во Франции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:06

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