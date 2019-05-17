Представлена «пятерка» построенных на одной платформе машин-двойников





Одинаковую базу получили спортивные купе Subaru BRZ и Toyota GT86. В данной паре специалисты Subaru отвечали за силовую установку, а Toyota - за шасси. В итоге мир увидел два автомобиля-двойника, выпущенные под разными брендами. Британская марка Bentley, входящая в состав концерна Volkswagen, попыталась сохранить индивидуальность двухдверного купе-люкс Continental GT. Однако у машины появились немецкие «повадки» из-за платформы спорткара «на каждый день» Porsche Panamera.Следующей парой двойников названы компактные кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kadjar. Французская модель стала обновленной модификацией японского авто, выпускаемого с 2006 года. Сильно интегрированы друг в друга Hyundai i30 и продвинутая машина Ceed южнокорейской фирмы Kia, представляющей на рынке аналоги продукции своего внутреннего конкурента практически во всех своих версиях.Замыкает «пятерку» авто-двойников Lamborghini Urus, считающийся при скорости 305 км/ч наиболее быстрым кроссовером, и Porsche Cayenne. Однако свою платформу итальянская модель позаимствовала у немецкого семейного спорткара.