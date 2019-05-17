Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка
Екатерина Жемчужная стала гостьей в передаче «Судьба человека». В студии звезда фильма «Вечный зов» рассказала, как она потеряла ребенка.
Екатерина Жемчужная рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пережить. Как отметила актриса, для нее самым дорогим человеком является супруг Георгий Жемчужный. Он работает режиссером театра «Ромэн», в котором выступала звезда телесериала «Вечный зов», тогда у пары и начались отношения. Также Екатерина Жемчужная вспомнила, что после того, как она сыграла цыганку в фильме «Карнавал», к ней начали подходить зрители и просить погадать.
В передаче «Судьба человека» актриса рассказала, как потеряла первого ребенка. Это произошло в Севастополе из-за плотного гастрольного графика. Екатерина Жемчужная отметила, что у нее должна была родиться дочка. После потери ребенка она даже не знает, что было с ней если бы ее не поддержал супруг. Через год актриса родила дочку Лялю. Схватки у нее начались прямо на концерте. Дочка Екатерины Жемчужной решила пойти по стопам своей звездной матери и стала актрисой.
Екатерина Жемчужная рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пережить. Как отметила актриса, для нее самым дорогим человеком является супруг Георгий Жемчужный. Он работает режиссером театра «Ромэн», в котором выступала звезда телесериала «Вечный зов», тогда у пары и начались отношения. Также Екатерина Жемчужная вспомнила, что после того, как она сыграла цыганку в фильме «Карнавал», к ней начали подходить зрители и просить погадать.
В передаче «Судьба человека» актриса рассказала, как потеряла первого ребенка. Это произошло в Севастополе из-за плотного гастрольного графика. Екатерина Жемчужная отметила, что у нее должна была родиться дочка. После потери ребенка она даже не знает, что было с ней если бы ее не поддержал супруг. Через год актриса родила дочку Лялю. Схватки у нее начались прямо на концерте. Дочка Екатерины Жемчужной решила пойти по стопам своей звездной матери и стала актрисой.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:18