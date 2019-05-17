Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка





Екатерина Жемчужная рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пережить. Как отметила актриса, для нее самым дорогим человеком является супруг Георгий Жемчужный. Он работает режиссером театра «Ромэн», в котором выступала звезда телесериала «Вечный зов», тогда у пары и начались отношения. Также Екатерина Жемчужная вспомнила, что после того, как она сыграла цыганку в фильме «Карнавал», к ней начали подходить зрители и просить погадать.В передаче «Судьба человека» актриса рассказала, как потеряла первого ребенка. Это произошло в Севастополе из-за плотного гастрольного графика. Екатерина Жемчужная отметила, что у нее должна была родиться дочка. После потери ребенка она даже не знает, что было с ней если бы ее не поддержал супруг. Через год актриса родила дочку Лялю. Схватки у нее начались прямо на концерте. Дочка Екатерины Жемчужной решила пойти по стопам своей звездной матери и стала актрисой.