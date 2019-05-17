Юлия Савичева назвала любимых персонажей «Игры престолов»

Юлия Савичева отметила, что, подобно большинству фанатов «Игры престолов», она переживает за Джона Сноу и Дейнерис. Исполнительница выразила надежду, что создатели многосерийной ленты подготовили для этих персонажей «хэппи энд». Также артистка упомянула Арью Старк, которой, по её мнению, в конце кинокартины достанется ключевая роль, и Бриену Тарт – первую женщину-рыцаря.Кроме «Игры престолов», из сериалов Юлия Савичева высоко оценила американскую телевизионную криминальную ленту «Во все тяжкие» и медицинскую кинодраму производства США «Хороший доктор». Звезда также предложила Instagram-подписчикам в комментариях поделиться с ней названиями многосерийных фильмов, рекомендуемых ими к просмотру.