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Юлия Савичева назвала любимых персонажей «Игры престолов»

Юлия Савичева в свежем Instagram-посте назвала любимых персонажей «Игры престолов». Певица с увлечением смотрит телесериал и с нетерпением ожидает его окончания.
Юлия Савичева назвала любимых персонажей «Игры престолов»

Юлия Савичева отметила, что, подобно большинству фанатов «Игры престолов», она переживает за Джона Сноу и Дейнерис. Исполнительница выразила надежду, что создатели многосерийной ленты подготовили для этих персонажей «хэппи энд». Также артистка упомянула Арью Старк, которой, по её мнению, в конце кинокартины достанется ключевая роль, и Бриену Тарт – первую женщину-рыцаря.

Кроме «Игры престолов», из сериалов Юлия Савичева высоко оценила американскую телевизионную криминальную ленту «Во все тяжкие» и медицинскую кинодраму производства США «Хороший доктор». Звезда также предложила Instagram-подписчикам в комментариях поделиться с ней названиями многосерийных фильмов, рекомендуемых ими к просмотру.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:54

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