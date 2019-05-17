Специалисты рассказали о принципах раздельного питания





Специалисты сообщили, что раздельное питание улучшает работу пищеварительной системы и общего самочувствия. Также такой способ питания поможет избавиться от лишних килограммов и некоторых заболеваний. Принципы диеты предполагают разделение еды на такие категории, как белковые и нейтральные продукты, которые состоят из углеводов. Эксперты рассказали, что нельзя совмещать яйца и мясо, апельсины и хлеб. Также в список запрещенных сочетаний входит кислая пища с углеводной, различные жиры с белковыми блюдами, а также крахмалосодержащая еда и молоком с любыми другими видами продуктов. Специалисты советуют составить таблицу для раздельного питания или использовать уже готовую из интернета.При соблюдении такого режима питания следует отказаться от различных соусов, колбас, сосисок, майонеза, фастфудов, консервов, копченостей, лимонадов и горячих напитков. Специалисты напоминают, что промежуток между приемами еды должно составлять не меньше 2-3 часов. Блюда нельзя запивать водой, а есть нужно при появлении чувства голода.