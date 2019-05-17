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Обновленный пикап Navara оснастили палаткой на крыше

Инженеры Nissan представили пикап Navara для путешествий в новой модификации. Стало известно, что автомобиль получил ряд технических улучшений, а также палатку на крыше.
Обновленный пикап Navara оснастили палаткой на крыше

На мероприятии Overland Expo West был представлен обновлённый Navara. Инженеры Nissan внесли ряд изменений не только в оснащение автомобиля, но и улучшили технические характеристики пикапа. В первую очередь сообщается, что обновили подвеску Nisstec, которая увеличивает дорожный просвет на 76 мм. Navara получил колёса American Racing AX201 и покрышки Hefty Fabworks. Также в передней части пикапа появилась лебедка, а на его крыше установили палатку, которая находится в сложенном состоянии в виде короба, а после раскладывания она представляет массивную надстройку над транспортным средством.

Под капотом Navara разместился силовой агрегат с объёмом 4,0 литра. При 6-цилиндровой V-образной схеме мотор развивает 265 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с 5-скоростной автоматической коробкой передач.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:36

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