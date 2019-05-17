Ученые: Изменение климат может вызвать слепоту у крабов и осьминогов





Глобальное потепление продолжает увеличиваться. Это накладывает свой отпечаток на всю окружающую среду. Организмы, приспособившиеся к определенным условиям, не могут переносить некоторые изменения. Например, беспозвоночные имеют очень сложную структуру глаз. Известно, что органы зрения очень чувствительны к перепаду концентрации кислорода в окружающей среде. Гипоксия может привести к нарушению восприятия или даже к полной слепоте. Так как из-за возросшей температуры уровень концентрации кислорода в водоемах снижается, то морские существа, как предполагают ученые, могут иметь проблемы с органами зрения.Для проверки теории специалисты отобрали несколько особей беспозвоночных, поместили их в среду с пониженным содержанием кислорода и замерили реакцию их глаз на раздражители. Результаты показали ослабление чувства на 20%. При возвращении представителей морской фауны в естественное место обитания, их показатели пришли в норму.