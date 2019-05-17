Станислав Садальский сделал перерыв в употреблении спиртного до своего дня рождения

Станислав Садальский в Instagram-посте уточнил: он «бросил пить» по настоянию врачей, которые порекомендовали ему заменить спиртное овощами. 67-летний артист в шутку отметил, что на свой день рождения он будет употреблять алкоголь «под наблюдением медиков».Станислав Садальский сопроводил свои слова фотопубликацией, на ней он запечатлён за столом, на котором находятся медикаменты, тонометр, фрукты и овощи, шоколадные конфеты. Журналист с грустным видом смотрит в объектив камеры, держа в руках бутылку вина.Последнее вызвало негодование со стороны некоторых фолловеров.написал один из комменаторов.