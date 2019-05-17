Станислав Садальский сделал перерыв в употреблении спиртного до своего дня рождения
Станислав Садальский на своей Instagram-странице сообщил подписчикам о том, что он сделал перерыв в употреблении спиртного. Актёр позволит себе выпить алкогольный напиток 8 августа – на свой день рождения.
Станислав Садальский в Instagram-посте уточнил: он «бросил пить» по настоянию врачей, которые порекомендовали ему заменить спиртное овощами. 67-летний артист в шутку отметил, что на свой день рождения он будет употреблять алкоголь «под наблюдением медиков».
Станислав Садальский сопроводил свои слова фотопубликацией, на ней он запечатлён за столом, на котором находятся медикаменты, тонометр, фрукты и овощи, шоколадные конфеты. Журналист с грустным видом смотрит в объектив камеры, держа в руках бутылку вина.
Последнее вызвало негодование со стороны некоторых фолловеров. «Берегите здоровье. Слушайте врачей. Снимайтесь. Вы нужны вашим зрителям», – написал один из комменаторов.
Станислав Садальский в Instagram-посте уточнил: он «бросил пить» по настоянию врачей, которые порекомендовали ему заменить спиртное овощами. 67-летний артист в шутку отметил, что на свой день рождения он будет употреблять алкоголь «под наблюдением медиков».
Станислав Садальский сопроводил свои слова фотопубликацией, на ней он запечатлён за столом, на котором находятся медикаменты, тонометр, фрукты и овощи, шоколадные конфеты. Журналист с грустным видом смотрит в объектив камеры, держа в руках бутылку вина.
Последнее вызвало негодование со стороны некоторых фолловеров. «Берегите здоровье. Слушайте врачей. Снимайтесь. Вы нужны вашим зрителям», – написал один из комменаторов.
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🥃Бросил бухать.... , до 8 августа...заметил, люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, общаться с ненужными людьми или бросать пить.... хотя вру, с последним врачи сказали сделай перерыв .... переходи на овощи. А 8 августа под наблюдением врача, можно и засандалить... #садальский #хватитпить #отдохни #госпиталь #житьздорово👍 #здоровожить #будьтездоровы #вино #бухло #напросушке #давление #сердце
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:20