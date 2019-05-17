Рассекречены первые фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A
Первые фото нового смартфона Xiaomi Redmi 7A рассекретили на сайте китайского регулятора Telecommunication Equipment Certification Center (TENAA). Новинка должна стать одним из самых доступных мобильных устройств.
Судя по снимкам, разработчики лишили гаджет сканера дактилоскопии. Redmi 7A имеет одинарную основную камеру в верхней части задней панели слева и фронтальную камеру с датчиками, расположенную в верху над дисплеем. Аппарат отличается достаточно привлекательным дизайном.
Эксперты полагают: новый «бюджетник» обзаведется процессором MediaTek, 2 Гбайтами «оперативки» и 16 Гбайтами дополнительной памяти. Продукт компании Xiaomi сможет поддерживать работу в сетях 4G/LTE. Отсутствие дактилоскопического сканера натолкнуло наблюдателей на мысль, что смартфон получит программную функцию распознавания владельца по лицу.
Судя по снимкам, разработчики лишили гаджет сканера дактилоскопии. Redmi 7A имеет одинарную основную камеру в верхней части задней панели слева и фронтальную камеру с датчиками, расположенную в верху над дисплеем. Аппарат отличается достаточно привлекательным дизайном.
Эксперты полагают: новый «бюджетник» обзаведется процессором MediaTek, 2 Гбайтами «оперативки» и 16 Гбайтами дополнительной памяти. Продукт компании Xiaomi сможет поддерживать работу в сетях 4G/LTE. Отсутствие дактилоскопического сканера натолкнуло наблюдателей на мысль, что смартфон получит программную функцию распознавания владельца по лицу.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:13