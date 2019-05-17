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ВОЗ: Недостаточный вес при рождении увеличивает показатель смертности младенцев

В мире, по оценкам ВОЗ, каждый седьмой ребенок появляется на свет с недостаточным весом. По этой причине на планете умирает более 2,5 млн новорожденных младенцев.
ВОЗ: Недостаточный вес при рождении увеличивает показатель смертности младенцев

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Lancet Global Health, свыше 90% детей, чей вес при рождении не превышает 2,5 кг, являются гражданами государств со средним и низким уровнем доходов. По статистике, из общего числа младенцев, рожденных в 2015 году, зафиксировано порядка 15% случаев недостаточного веса. К примеру, в Швейцарии данный показатель составлял 2,4%, а в Бангладеш - 28%.

В ВОЗ намерены принять меры для сокращения количества новорожденных с низким весом, так как это становится причиной повышения уровня неонатальной смертности или ухудшения здоровья в дальнейшем, отклонений в росте и развитии. К 2025 году специалисты планируют снизить показатели на 30%.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:41

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