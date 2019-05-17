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Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов на шоу "Голос. Дети"

В одном из недавних интервью исполнитель Алексей Чумаков призвал установить настоящих организаторов мошенничества на конкурсе "Голос. Дети". Певец считает, что в подтасовке результатов на шоу могут быть замешаны враги Алсу.

Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов на шоу "Голос. Дети"

Алексей Чумаков является близким другом семьи певицы Алсу. Исполнитель считает, что обвинять певицу в накрутке голосов на музыкальном конкурсе еще рано. Знаменитость призвал провести тщательную проверку, чтобы выяснить, кто же на самом деле организовал мошенничество. Алексей Чумаков особо отметил, что самое важное в этом деле найти тех людей, которые сделали данный заказ. Он считает, что ими могли оказаться враги Алсу. Также исполнитель выразил мнение, что Микелла Абрамова в любом случае была достойна победы на шоу "Голос. Дети", поскольку девочка просто потрясающе поет.

Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов на шоу "Голос. Дети"

Ранее стало известно, что расследование подтвердило факт мошенничества на музыкальном конкурсе в пользу Микеллы Абрамовой. В связи с полученными данными руководство "Первого канала" аннулировало результаты "Голос. Дети" и назначило пересъемки финала шоу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

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