Леша Купин сообщил, что Илья Яббаров вернулся на «Дом-2»
Возлюбленный Майи Донцовой рассказал, что Илья Яббаров вернулся на проект «Дом-2». Правда, Алексей Купин не стал уточнять, возвратился ли бывший избранник Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) насовсем или только для того, чтобы забрать забытые вещи.
На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Спаси свою любовь», который подтвердил самые страшные опасения преданных поклонников пары Риты Ларченко и Ильи Яббарова. Практически без разъяснений причин влюбленные собрали все свои вещи и под руку отправились за ворота. В социальных сетях появились слухи, что Рита практически сразу же распрощалась с Ильей и сейчас Яббаров подумывает о возвращении на телестройку. Несколько часов назад эту информацию косвенно подтвердил Леша Купин, который рассказал фанатам о том, что мужчина вернулся на проект. Вот только жених Донцовой не стал вдаваться в подробности и сообщать, возвратился ли Яббаров на «Дом-2» насовсем и в какой роли.
Ранее в Сети уже говорили о том, что руководство реалити-шоу решило не перезаключать с Ритой Ларченко контракт, а это значит, что девушке в любом случае пришлось бы уйти за ворота. Что касается Ильи, оказалось, что коллектив хотел, чтобы мужчина остался в Периметре, так как надеялись на то, что он все-таки воссоединится с Рапунцель-младшей.
По всей видимости, Яббаров решил вернуться на проект только потому, что понял, что хочет создать семью с пассией, которая недавно подарила ему сына, сообщает Novosti-Dom2.
На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Спаси свою любовь», который подтвердил самые страшные опасения преданных поклонников пары Риты Ларченко и Ильи Яббарова. Практически без разъяснений причин влюбленные собрали все свои вещи и под руку отправились за ворота. В социальных сетях появились слухи, что Рита практически сразу же распрощалась с Ильей и сейчас Яббаров подумывает о возвращении на телестройку. Несколько часов назад эту информацию косвенно подтвердил Леша Купин, который рассказал фанатам о том, что мужчина вернулся на проект. Вот только жених Донцовой не стал вдаваться в подробности и сообщать, возвратился ли Яббаров на «Дом-2» насовсем и в какой роли.
Ранее в Сети уже говорили о том, что руководство реалити-шоу решило не перезаключать с Ритой Ларченко контракт, а это значит, что девушке в любом случае пришлось бы уйти за ворота. Что касается Ильи, оказалось, что коллектив хотел, чтобы мужчина остался в Периметре, так как надеялись на то, что он все-таки воссоединится с Рапунцель-младшей.
По всей видимости, Яббаров решил вернуться на проект только потому, что понял, что хочет создать семью с пассией, которая недавно подарила ему сына, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:29