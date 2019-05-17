Юлия Ковальчук периодически устраивает себе "передышки" от соцсетей

Юлия Ковальчук успешно совмещает роль матери и публичной личности. Она востребованная телеведущая и певица. В своей последней публикации в Instagram она призналась, что иногда устает от социальных сетей и устраивает себе выходные от посещения этих ресурсов.Чтобы добавить значимости своему комментарию, она процитировала известного психолога Петрановскую. Специалист выражает мнение о том, что люди часто придают слишком много значения освещению каждой детали своей жизни в соцсетях. Она считает, что это показатель уровня самооценки, потому что человек пытается найти поддержку своих действий у подписчиков в виде лайков к своим публикациям. Юлия Ковальчук отметила, что эта идея психолога ей очень близка.Подписчики решили, что она была с ними недостаточно искренней: "Написала Юля и выложила очередное селфи", "Каким образом близка? У вас публикаций 3654", "На самом деле не надо читать психолога, чтобы осознать эту мысль. Юля тоже часто тут и в какой-то мере зависима, как и многие . Это бич современности и не надо говорить, что "я не такая". Некоторые пользователи отметили ее сходство на последнем фото с Кристиной Асмус.