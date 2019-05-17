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Британские ученые рассказали о связи стрессов на работе и неконтролируемой агрессии у сотрудников

В Университете Восточной Англии ученые пришли к выводу, что стрессы и постоянные издевательства на работе очень часто становятся причиной проблем со здоровьем у сотрудников. Негативные эмоции вызывают неконтролируемую агрессию у людей.

Британские ученые рассказали о связи стрессов на работе и неконтролируемой агрессии у сотрудников

Запугивание – один из основных стрессов для сотрудников, передает слова экспертов издание EurekAlert! Под угрозой из-за издевательств со стороны начальства и коллег оказывается развитие, здоровье и профессиональный рост работников-жертв. Ученые в ходе одного из исследований наблюдали за поведением групп жертв. По словам доктора Роберты Фиды, оценивались отрицательные эмоции, стратегии преодоления проблемы, подверженность сотрудников к негативу и ее последствия.

В ходе научного проекта удалось выяснить: большая часть работников, подвергающаяся стрессам, не сообщала о появлении заболеваний, но чаще проявляла раздражительность и агрессию. Британские светила науки после опроса свыше 1000 итальянцев о стрессах на работе пришли к выводу, что ежедневное напряжение становится причиной ослабления контроля поведения.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:18

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