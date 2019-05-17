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На премии «Автомобиль года» назвали лучшие внедорожники и кроссоверы в РФ

Накануне, 16 мая, в Москве вручали премии «Автомобиль года», в рамках мероприятия были озвучены модели лучших внедорожников и кроссоверов в РФ. Их определили путём интернет-голосования с задействованием свыше 110 тысяч граждан.
На премии «Автомобиль года» назвали лучшие внедорожники и кроссоверы в РФ

«Самым-самым» кросс-универсалом этого года оказалась автомодель Subaru Outback, средним внедорожником - Volkswagen Touareg, тяжёлым - премиальный BMW X7. Лидером по критерию компактности стал Mitsubishi Eclipse Cross, а самым востребованным пикапом - Volkswagen Amarok.

«Прорывом 2019 года» посчитали лимузин российского производства Aurus Senat, лучшей «новинкой» - модели новой генерации «корейца» KIA Ceed. Среди «Любимых марок» россиян оказались Volkswagen и BMW.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:12

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