В России впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон
Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков рассказал, что в Российской Федерации впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон. Также он сообщил, что его калибр .338 Lapua Magnum.
По словам Альберта Бакова, для выполнения поставленной задачи необходимо будет создать специальное оборудование для производства новых патронов для снайперских винтовок, а также создать пороха, капсюли-воспламенители и все необходимое. Кроме того у производителей, есть задача поработать с патроном для автомата 7,62 х 39 мм. Задача состоит в том, чтобы его улучшить. Генеральный директор ЦНИИточмаш сообщил, что снайперский партон в России последний раз создавался еще 1974 году.
Ранее главконструктор ЦНИИточмаш говорил о том, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы 2 новых пули калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности. Институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая состояла в том, чтобы создать новые патроны калибра 12,7 мм, способные поджигать некоторые виды топлива.
По словам Альберта Бакова, для выполнения поставленной задачи необходимо будет создать специальное оборудование для производства новых патронов для снайперских винтовок, а также создать пороха, капсюли-воспламенители и все необходимое. Кроме того у производителей, есть задача поработать с патроном для автомата 7,62 х 39 мм. Задача состоит в том, чтобы его улучшить. Генеральный директор ЦНИИточмаш сообщил, что снайперский партон в России последний раз создавался еще 1974 году.
Ранее главконструктор ЦНИИточмаш говорил о том, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы 2 новых пули калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности. Институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая состояла в том, чтобы создать новые патроны калибра 12,7 мм, способные поджигать некоторые виды топлива.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:27