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В России впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков рассказал, что в Российской Федерации впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон. Также он сообщил, что его калибр .338 Lapua Magnum.
В России впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон

По словам Альберта Бакова, для выполнения поставленной задачи необходимо будет создать специальное оборудование для производства новых патронов для снайперских винтовок, а также создать пороха, капсюли-воспламенители и все необходимое. Кроме того у производителей, есть задача поработать с патроном для автомата 7,62 х 39 мм. Задача состоит в том, чтобы его улучшить. Генеральный директор ЦНИИточмаш сообщил, что снайперский партон в России последний раз создавался еще 1974 году.

Ранее главконструктор ЦНИИточмаш говорил о том, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы 2 новых пули калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности. Институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая состояла в том, чтобы создать новые патроны калибра 12,7 мм, способные поджигать некоторые виды топлива.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:27

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