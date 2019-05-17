В России впервые за 45 лет создадут новый снайперский патрон





По словам Альберта Бакова, для выполнения поставленной задачи необходимо будет создать специальное оборудование для производства новых патронов для снайперских винтовок, а также создать пороха, капсюли-воспламенители и все необходимое. Кроме того у производителей, есть задача поработать с патроном для автомата 7,62 х 39 мм. Задача состоит в том, чтобы его улучшить. Генеральный директор ЦНИИточмаш сообщил, что снайперский партон в России последний раз создавался еще 1974 году.Ранее главконструктор ЦНИИточмаш говорил о том, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы 2 новых пули калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности. Институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая состояла в том, чтобы создать новые патроны калибра 12,7 мм, способные поджигать некоторые виды топлива.