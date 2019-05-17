Звезда «Дома-2» Артем Сорока отказался покидать проект ради любимой девушки
Один из самых талантливых героев телестройки «Дом-2» Артем Сорока не стал жертвовать участием в прославленном проекте ради любимой девушки. По словам восходящего исполнителя, свою последнюю песню под названием «Секс» он посвятил именно ей.
Не так давно Сорока официально презентовал своим поклонникам новую композицию. Чуть позже Артем решил рассказать фолловерам, кто именно вдохновил его на этот хит.
По словам телезнаменитости, его возлюбленную зовут Ксения Апполонова и она лишь однажды приезжала к нему на шоу. К слову, лицо именно этой девушки украсило обложку нового трека Артема.
Нужно сказать, что в социальных сетях давно ходят слухи о том, что у Сороки вне Периметра есть отношения, поэтому он и не хочет строить любовь на реалити-шоу. Впрочем, Артем поспешил опровергнуть эту информация и заявил, что на самом деле до презентации своей новой композиции не общался с Ксенией.
Правда, после выхода трека молодые люди возобновили общение и сейчас переписываются через социальные сети. Артем утверждает, что не единожды звал Ксению на телестройку, однако девушка то и дело отказывается, объясняя свое решение тем, что ее родительница против подобных вещей, которые происходят в скандальном Периметре.
В свою очередь Сорока тоже не готов покинуть ради любимой девушки «Дом-2» поясняя это тем, что если ради него не хотят делать серьезных шагов, то и он также не готов на подобные поступки, сообщает Novosti-Dom2.
Не так давно Сорока официально презентовал своим поклонникам новую композицию. Чуть позже Артем решил рассказать фолловерам, кто именно вдохновил его на этот хит.
По словам телезнаменитости, его возлюбленную зовут Ксения Апполонова и она лишь однажды приезжала к нему на шоу. К слову, лицо именно этой девушки украсило обложку нового трека Артема.
Нужно сказать, что в социальных сетях давно ходят слухи о том, что у Сороки вне Периметра есть отношения, поэтому он и не хочет строить любовь на реалити-шоу. Впрочем, Артем поспешил опровергнуть эту информация и заявил, что на самом деле до презентации своей новой композиции не общался с Ксенией.
Правда, после выхода трека молодые люди возобновили общение и сейчас переписываются через социальные сети. Артем утверждает, что не единожды звал Ксению на телестройку, однако девушка то и дело отказывается, объясняя свое решение тем, что ее родительница против подобных вещей, которые происходят в скандальном Периметре.
В свою очередь Сорока тоже не готов покинуть ради любимой девушки «Дом-2» поясняя это тем, что если ради него не хотят делать серьезных шагов, то и он также не готов на подобные поступки, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56